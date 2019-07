Hannover

Friedhöfe sind bei weitem nicht nur Begräbnisstätten, sondern auch historische und kulturelle Sehenswürdigkeiten einer Stadt. Das trifft auch auf den Stadtfriedhof Engesohde in der hannoverschen Südstadt zu. Er wurde als erster kommunaler Friedhof Hannovers nach den Plänen des Stadtbaumeisters Ludwig Droste angelegt und 1864 eröffnet. Am Mittwoch, 31. Juli, bietet die Landeshauptstadt einen Spaziergang mit Geschichten und Geschichtlichem über den Friedhof und gewährt so „Einblicke in sonst verschlossene Welten“.

Der Friedhof Engesohde ist knapp 22 Hektar groß, rund 18 000 Menschen liegen in den 52 Abteilungen begraben. Darunter sind auch viele bekannte Hannoveraner Bürger, etwa Ferdinand Wallbrecht (1840 bis 1905). Der Königliche Baurat, Senator und Stadtplaner ließ unter anderem die Karmarsch- und Goethestraße anlegen und setzte sich für den Bau des Mittellandkanals ein. Auch der Technologe und erste Direktor der Polytechnischen Schule, der späteren TU Hannover, Karl Karmarsch (1803 bis 1879) liegt dort begraben

Das Grab des Technologen Karl Karmarsch auf dem Engesohder Friedhof. Quelle: Michael Thomas (Archiv)

Ebenso Archivrat und Goethes Patenkind Georg Kestner, der Dadaist Kurt Schwitters und Hannovers bedeutendster Architekt Georg Ludwig Friedrich Laves sind an der Engesohde bestattet, genau wie Tänzerin Yvonne Georgi, Flugpionier Karl Jatho und General Otto von Emmich. Viele der Gräber sind Kunstwerke, Monumente oder Mausoleen.

Der Eingangsbau mit seinen charakteristischen Rundbögen, ebenfalls von Droste entworfen, ist ebenso sehenswert wie auch die Kapelle von 1910. Eine weitere Besonderheit ist der historische Urnenhain mit seinen Eingangspfeilern im Jugendstil, der um 1900 erbaut und 1996 wieder in Betrieb genommen wurde.

Den Spaziergang begleitet Kerstin Schönewald von der Landeshauptstadt, sie zeigt interessante Grabanlagen, Arkaden, Grüfte und Mausoleen. Die Führung ist barrierefrei, bequemes Schuhwerk wird empfohlen. Sie beginnt um 15 Uhr, Treffpunkt ist der Haupteingang des Friedhofs in der Orli-Wald-Allee 2. Anmeldungen nimmt die Stadt unter Telefon (05 11) 16 84 38 01 entgegen. Der Eintritt ist frei.

Weitere Führungen über den Friedhof Engesohde bietet auch der Veranstalter Stattreisen. Dort werden die Besichtigungen wegen der Größe der Anlage zweigeteilt: Am Sonntag, 25. August, wird der nördliche Teil gezeigt, am Sonntag, 1. September, der südliche Bereich. Sie dauern je zwei Stunden und kosten pro Person je 9 Euro. Gruppenbuchungen sind auf Anfrage möglich. Weitere Informationen und Anmeldungen über Telefon (05 11) 1 69 41 66 oder per E-Mail an info@stattreisen-hannover.de.

Von Katharina Kutsche