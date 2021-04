Hannover

Obwohl Jasim Spitzenberger nur in einem Video zeigt, wie er eine Tajine zubereitet, kann man sich bestens vorstellen, wie das Gericht riecht, das da bei ihm in dem Lehmschmorgefäß dampft. Kartoffeln, Möhren, Pflaumen, Tomaten und jede Menge orientalische Gewürze rufen Erinnerungen an vergangene Reisen in normalen Zeiten vor das innere Auge. Wann man wieder im Urlaub solche Bilder sammeln kann – ungewiss.

Doch in schwierigen Zeiten sind mutige Ideen wertvoll. Und so wollen der 50-jährige Koch und seine 53-jährige Frau Marlen in naher Zukunft das kulinarische Fernweh mit einem neuen Restaurant stillen – und vielen Tajines: Zum 1. Mai – oder so früh es die Corona-Lage eben zulässt – eröffnen die beiden ihr neues deutsch-ägyptisches Restaurant Zur Leinemasch in Laatzen-Grasdorf. Und das in einer Zeit, in der Lokale eher in die Knie gezwungen werden, als neu zu eröffnen. „Einige Leute haben gesagt, wir sind bekloppt“, sagt die Betriebswirtin Spitzenberger.

Jasim (50) und Maren (53) Spitzenberger wollen so schnell wie möglich das deutsch-ägyptische Restaraunt Zur Leinemasch eröffnen. Quelle: Samantha Franson

Auch wenn ein paar Meter weiter nicht der Nil sondern die Leine fließt und die Lokalität das abgelegene Vereinsheim des SV Germania Grasdorf kein hektischer Basar ist – das Ehepaare Spitzenberger will nahe der Natur ein multikulturelles Ausflugsziel mit ägyptischen Spezialitäten schaffen, die in der Region Hannover noch eine Rarität sind. „Die beiden haben viel vor“, sagt auch Wolfgang Weiland, Vorsitzender des SV, der die Lokalität verpachtet. Die Anforderung ist klar: Das neue Restaurant soll Profit abwerfen und gleichzeitig Treffpunkt für die Vereinsmitglieder sein.

Für Jasim Spitzenberger geht damit ein Traum in Erfüllung: ein eigenes Restaurant. Aufgewachsen ist er in Bagdad, wo er im Restaurant seiner Familie kochte. Aus dem Irak musste er flüchten, seine Odyssee führte ihn über Jordanien und den Libanon zunächst nach Ägypten. Dort arbeitete er fünf Jahre als Koch. In Deutschland kam er in der Kantine eines großen Unternehmens unter. Dort lernte er dann die deutsche Küche kennen. Auch die soll sich auf der Karte finden und den Spagat zwischen exotischem Restaurant und rustikalem Vereinsheim ermöglichen. Noch ist das Lokal einer Baustelle. Doch das Vorhaben ist eine Wette auf die Zukunft. Wie geht es mit Corona weiter? Wird das Konzept angenommen? Der Verein und die Spitzenbergers haben viel Geld und Arbeit in bessere Zeiten investiert.

Die Freunde des „Ost-Blechs“

Christian Behrens (37) seinerseits hat 700 Euro hat er für ein vermeintlich schrottreifes Simson-Moped aus der ehemaligern DDR bezahlt. Das habe „in einem bulgarischen Schuppen vor sich hin oxidiert“, wie er sagt. Nun steht es aufgebockt in der Garage von Gerrit Reinecke (46) in Wettbergen, und man könnte meinen, dass die Maschine das erste Mal seit dem Fall des Eisernen Vorhangs wieder Tageslicht sieht. Gemeinsam mit Ronny Götzie (35) bilden Behrens und Reinecke die „2-Takt-Brigade“. Ihre Mission: Alte Simsons aus der ehemaligen DDR und anderen Blockstaaten aufkaufen, wieder schick und fahrtauglich machen – und dann zu Touren aufbrechen.

Gerrit Reinecke, Ronny Götzie und Christian Behren nennen sich als Gruppe „2 Takt Brigade“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Wer denkt, dass die drei Männer aus Wettbergen Ostalgie-Nerds sind, irrt. Mit bis zu zwölf anderen Tüftlern werkeln sie in normalen Zeiten gemeinsam an den Maschinen. Wenn es auf die Piste geht, sind sie dann bis zu 70 Simson-Fahrer. Und seitdem die drei Wettbergener Youtube für sich entdeckt haben, folgen rund 37.000 Menschen ihrem Channel „2-Takt-Brigade“. Dort zeigen sie, wie sie die Maschinen wieder flott machen. „Weil die Leute in der Corona-Krise Zeit haben, sind viele Zuschauer dazugekommen“, sagt Reinecke. So erfreuen sie sich nicht nur selbst mit ihrem Hobby – sondern gleichzeitig Tausende andere.

„Ostblech“ nennen die drei Tüftler ihre Sammlung liebevoll. Reinecke ist mit ihnen aufgewachsen und restauriert quasi Jugenderinnerungen. Er stammt aus Thüringen und wuchs in der ehemaligen DDR auf. „Seit 1988 bastel ich an Simsons“, sagt er stolz. Aus Suhl im Süden seines Heimatbundeslandes stammt auch das Unternehmen Simson, das sich durch eine wechselvolle Geschichte auszeichnet. Ab 1955 knatterten die Maschinen über die Ostblockpisten von Haldensleben bis Hanoi. Doch nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion galten sie schlichtweg als out. Die drei Bastler aus Wettbergen sind mit ihrer wachsenden Youtube-Fangemeinde jedoch gerade dabei, das wieder zu ändern.

Ein kleines Idyll für die Nachbarschaft

Weitaus gediegener ist das Projekt von Masha Kaddori und ihrer Wohngemeinschaft am Lavesplatz in der Innenstadt. Doch auch für sie ist es eine Herzensangelegenheit – sie sind dabei, den wohl zentralsten urbanen Garten Hannovers anzulegen. Mit ihm erfreuen sie jetzt, zum Start der Gartensaison sich selbst und ihre Nachbarschaft.

Am Lavesplatz hat Masha Kaddori (rechts) mit Elena Vonderau eine Schmuddelecke verschönert. Quelle: Tim Schaarschmidt

Müsste Kaddori bewerten, wie gartentauglich sie und ihre Vierer-WG sind, würde sie acht von zehn grünen Daumen vergeben. „Jeder von uns bringt etwas mit, und so ergänzen wir uns“, sagt die Tiermedizinstudentin. Mit ihren Mitbewohnerinnen Louisa Pich (26), Elena Vonderau (24) und Yona Rossol (21) bewirtschaftet die 28-Jährige längst nicht den größten und auch nicht den opulentesten Stadtgarten – was sie geschaffen haben, ist jedoch ziemlich außergewöhnlich.

Denn aus einer ehemaligen unscheinbaren Brachfläche am Lavesplatz haben sie ein kleines Idyll geschaffen. Wo bis vor einem Jahr Gestrüpp wucherte und von der angrenzenden Straße Flaschen und Müll achtlos entsorgt wurden, wachsen an den ersten Frühlingstagen nun Gemüsepflänzchen, Kräuter und Blumen in Richtung Sonne. „Jetzt soll es richtig losgehen“, sagt Kaddori.

Masha Kaddori in ihrem Hinterhofgarten in der Innenstadt. Quelle: Tim Schaarschmidt

Ihr Arbeit hat positive Nebeneffekte. Die WG hatte sich bewusst nur für einen etwa brusthohen Zaun entschieden. Fast jeder kann hinüberschauen. So kamen und kommen immer wieder Passanten und Nachbarn vorbei, um den kleinen, urbanen Gartenzu begutachten und mit dessen Macherrinnen zu plaudern. „Wir dachten, das wäre eine anonyme Ecke hier“, sagt Kaddori. Doch schnell kamen Nachbarn aus den angrenzenden Häusern, verschenkten Pflanzen, Paletten für Hochbeete oder verGartengeräte.

Die WG vom Lavesplatz möchte der Nachbarschaft auch etwas zurückgeben. Zur Straße hin sollen Blumenkästen mit Kräutern und Beeren aufgehängt werden, an denen sich jede und jeder bedienen kann. „In der Krise ist das Beschäftigung und Naherholungsgebiet“, sagt die Studentin und freut sich, in dem urbanen Garten auch eine Möglichkeit zum Lernen und Frühstücken zu haben. Doch das Wichtigste in der schwierigen Zeit sei: „Wir haben Lust etwas zu er schaffen.“

Zeit, sich auszuleben

Nicht jeder hat eine Brachfläche um die Ecke, die es zu verschönern gilt. Der Trend zum Gärtnern ist durch Corona allerdings geradezu explodiert. So sind die Wartelisten bei den Kleingartenvereinen lang. Yannick Hunter-van der Meer (28) und Jannecke van der Meer (36) sind Parzellenpächter, seit die Pandemie begonnen hat. Ihr Tipp: Hartnäckig bleiben. „Im Internet schauen bringt nichts. Man muss direkt bei den Vereinen vor Ort nachfragen.

Yannick Hunter-van der Meer und Jannecke van der Meer - mit Hündin Coco. Quelle: Samantha Franson

An der Davenstedter Straße, unweit des Lindener Hafens, bringen sie ihr Grundstück jetzt richtig auf Vordermann. Auch wegen Corona hat das Paar sein Leben umgekrempelt. Kleingarten, Hochzeit, einen Camper umgebaut, Umzug – so viel Neuerungen brauchen manches Mal mehrere Jahre. Yannick, der am Flughafen arbeitet und derzeit in Kurzarbeit ist, sagt: „Ich wollte etwas für mich selbst tun und mich ausleben.“

Im November kam dann noch Coco, die inzwischen sieben Monate alte Labradorhündin. „Ohne Corona hätten wir sie wahrscheinlich nicht angeschafft“, sagt Jannecke van der Meer, während Coco im Schrebergarten an einem Knochen nagt. Doch nun ist ihr Mann derzeit viel zu Hause und kann sich um die Erziehung der Hündin kümmern. Sie selbst arbeitet als Kreativtherapeutin und hat jeden Tag mit Menschen zu tun, die schwer unter den Pandemieauswirkungen leiden. Für ihre kleine Familie will sie das nicht zulassen. „Wir machen das Beste aus der Zeit“, sagt sie. Und ihr Mann ergänzt: „Wir machen das Beste aus der Stagnation.

Von Manuel Behrens