In Leine und Teichen - 40-Kilo-Wels erstickt an Schildkröte: Gibt es solche Riesenfische auch in Hannover?

In Göttingen ist ein riesiger Wels an einer Schildkröte erstickt. Auch in Hannovers Gewässern gibt es Fische dieser Größe, sagt Heinz Pyka vom Fischereiverein – und berichtet von einem Tier, das sogar noch einen Meter länger war.