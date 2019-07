Hannover/Lüneburg

Das umstrittene Streckenradar Section Control an der Bundesstraße 6 bei Gleidingen darf wieder in Betrieb genommen werden. Das hat das niedersächsische Oberverwaltungsgericht in Lüneburg entschieden. Der 12. Senat folgte damit einem Antrag der Polizeidirektion Hannover. Wann die Anlage wieder in Betrieb gehen soll, ist noch nicht bekannt. Nicht betroffen von der Entscheidung der Lüneburger Richter ist ein grundsätzliches Berufungsverfahren zur Rechtmäßigkeit von Section Control – ein Urteil in diesem Verfahren steht noch aus.