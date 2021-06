Hannover/Laatzen

Nach monatelangem Gezerre ist die Veloroute 8 zwischen Hannovers Zentrum und Laatzen jetzt beschlossen. Auf Laatzener Gebiet ist sie fertig, jetzt kann der Bau auf hannoverschem Gebiet beginnen. Eine separate Beteiligung von Anliegern in Döhren-Wülfel, wo es viel Protest gab, lehnt die Ratsmehrheit ab. Allerdings soll die Teilsperrung der Hildesheimer Straße für Autos nur „probeweise bis Ende 2022“ erfolgen, verspricht die Verwaltung.

Veloroute 8 ist jetzt beschlossen

Im Bauausschuss des hannoverschen Rates gab es am Mittwochabend einen letzten Schlagabtausch. CDU-Politikerin Georgia Jeschke kritisierte die „zwanghafte Ausrichtung auf die Hildesheimer Straße“. Dort Autos einspurig zu führen sei „nicht opportun“. Besser sei eine Radwegeführung durch die Leinemasch. Das sei erstens schöner, zweitens gingen weniger Parkplätze verloren.

Die CDU hatte sogenannte Dialogkarten in den betroffenen Bereichen verteilt, auf denen Anwohner ihre Meinung schreiben durften. „Alle haben Angst davor, dass es Ausweichverkehr in ihren Wohnvierteln gibt“, sagte Jeschke. Die Rats-CDU fordert daher eine Bürgerbeteiligung, im Schulterschluss mit dem Bezirksrat in Döhren. „Aber in Hannover werden Bürgerbeteiligungen ja nur gemacht, wenn sie politisch gewollt sind“, stichelte Jeschke.

„Stimmungsmache“ oder echte Sorge?

SPD-Fraktionschef Lars Kelich sprach von „Stimmungsmache“ und einem „Velorouten-Verhinderungsantrag“ der CDU. Eine Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern in Döhren-Wülfel klinge zwar schön, „aber der Nutzerkreis der Veloroute wird weit darüber hinausgehen“. Grünen-Ratsfrau Elisabeth Clausen-Muradian verwahrte sich gegen Vorwürfe, es sollten mal wieder nur Radfahrer bevorzugt werden. „Es ist ein Nachteilsausgleich“, sagte sie: „Jahrelang wurden Autos bevorzugt“, jetzt werde der Straßenraum gerechter aufgeteilt.

Die Route wird von der Innenstadt am Maschpark und Maschsee vorbei über die Döhrener Schützenallee und die Wülfeler Wiehbergstraße zur Hildesheimer Straße führen. Von dort aus sind es rund 500 Meter auf der Hildesheimer Straße, wo der Autoverkehr wegen Abbiege- und Parkbereichen ohnehin vielfach nur einspurig fließt. Allerdings entfallen auf der Gesamtstrecke Dutzende Autoparkplätze.

Zwei Alternativstrecken

Der Bezirksrat hat eine Alternativroute östlich der Hildesheimer Straße über Loccumer und Helmstedter Straße ins Gespräch gebracht. Die Rats-CDU schlägt jetzt zusätzlich eine Westumgehung vor, die allerdings über enge Fußwege auf der Döhrener Leineinsel führen würde. Daniel Gardemin (Grüne) sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass das bei Döhrener Spaziergängern auf große Gegenliebe stoßen werde.

Einzig AfD-Ratsherr Reinhard Hirche stimmte dem Änderungsantrag der CDU zu. Er erwarte Stau und Abgase auf der Hildesheimer Straße. „Und viele Leute können oder wollen nicht Radfahren, sie sind auf das Auto angewiesen.“

Land erstattet Kosten

Am Ende wurde die Veloroute mit Mehrheit beschlossen. Die Kosten von 700.000 Euro werden vom Land erstattet. Der Ausbau in der Südstadt hat schon begonnen, dort wird der Radweg am Maschsee verbreitert.

Von Conrad von Meding