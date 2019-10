Hannover: Wieder zwei Nachtbaustellen auf dem Messeschnellweg

Hannover

Erst ist der Messeschnellweg Richtung Norden zwischen Messe-Süd und Hannover-Mittelfeld in zwei Nachtbaustellen repariert worden, jetzt ist die Gegenrichtung an der Reihe. Wie die Landesstraßenbaubehörde mitteilt, soll der Schnellweg sowohl in der Nacht zu Dienstag als auch zu Mittwoch gesperrt werden. Autofahrer müssen Umleitungen in Kauf nehmen.

Sperrung zwischen 19.30 und 5 Uhr

Den Anfang macht ab Montagabend der Bereich zwischen Hannover-Mittelfeld und Messe-Nord. Der Verkehr Richtung Hildesheim wird ab 19.30 Uhr bei Mittelfeld vom Messeschnellweg abgeleitet, durch das Stadtgebiet geführt und kann an der Anschlussstelle Messe-Nord wieder auffahren. Die Sperrung soll am Dienstagmorgen um 5 Uhr wieder aufgehoben werden.

In der Nacht darauf verschiebt sich die Sperrung um eine Anschlussstelle Richtung Süden. Dann müssen die Autos den Schnellweg an der Abfahrt Messe-Nord verlassen, weichen über das Stadtgebiet Laatzen aus und können an der Auffahrt Messe-Süd wieder auf den Schnellweg. Die Uhrzeiten der Sperrung sind identisch mit denen des Vortags.

Von Peer Hellerling