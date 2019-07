Wülfel/Laatzen

Die Städte Hannover und Laatzen möchten auf Höhe des Güterbahnhofs Wülfel einige Flächen tauschen und den dort sehr zerklüfteten Grenzverlauf in Teilen begradigen. In seiner jüngsten Sitzung stimmte der Bezirksrat Döhren-Wülfel einer entsprechenden Vorlage der Verwaltung einmütig zu. Hintergrund ist der Wunsch der Laatzener Firma CG-Chemikalien, sich zu vergrößern. Nach dem bisherigen Zuschnitt hätte der geplante Erweiterungsbau allerdings auf hannoverschem Grund gelegen, was für das Unternehmen erhebliche Erschwernisse bedeutet hätte – etwa mit Blick auf die Baugenehmigung oder die Zuständigkeit der Feuerwehren.