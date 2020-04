Hannover

Sein Zuhause ist sein ganzer Stolz: „Es ist ein Idyll, mitten im Grünen – das hier ist mein Leben“, sagt Uwe Siemen. Seit mehr als 30 Jahren wohnt der 76-Jährige hier. Ein solides kleines Steinhaus mit Küche, Bad und Schlafzimmer, umgeben von Obstbäumen, gelegen in einer Wülfeler Laubenkolonie an der Hildesheimer Straße.

Jetzt allerdings will das Hamelner Unternehmen Achte World-Investment auf dem Grüngelände südlich des alten Wülfeler Rittergutes einen bis zu elf Stockwerke hohen Wohn- und Gewerbekomplex errichten – zum Schrecken der Pächter, die hier ihre Gärten haben. „Als wir davon erfuhren, musste ich erst einmal schlucken“, sagt Thomas Hintz, der hier erst vor einem Jahr eine Parzelle übernommen hat.

„Eine Welt bricht zusammen“

Teils haben die Pächter hier seit Jahrzehnten ihre Lauben. „Für uns bricht damit eine Welt zusammen“, sagt der 82-jährige Carsten Lummel, der auf dem Gelände direkt an der Stadtgrenze zu Laatzen seit 41 Jahren einen Garten hat. Rund zwei Dutzend Parzellen liegen auf dem schwer einsehbaren Gelände. Einige Lauben sind halb verfallen, andere schmuck hergerichtet.

Die Gartennutzer schwärmen vom Leben in der Natur, von der Gemeinschaft untereinander und davon, wie ihre Enkel hier auf dem Rasen spielen. „Wir sind stolz auf das, was wir uns hier aufgebaut haben“, sagt Werner Stamme. Der 54-Jährige will im Bezirksrat Alarm schlagen, doch er fürchtet, dass sich die Baupläne nicht mehr verhindern lassen.

„Niemand hat uns etwas gesagt": Alfred und Bärbel Fahrensohn erfuhren aus der Zeitung, dass das Areal, auf dem sie seit 26 Jahren ihre Laube haben, bebaut werden soll. Quelle: Simon Benne

Besonders enttäuscht sind die Betroffenen von ihrem langjährigen Verpächter, einer Erbengemeinschaft. Diese habe ihnen vom Verkauf des Geländes an das Hamelner Unternehmen nichts mitgeteilt, sie erfuhren aus der Zeitung davon. „Es ist unverständlich, dass uns niemand etwas gesagt hat“, sagt Alfred Fahrensohn, der seit 26 Jahren hier seinen Garten hat.

Mit offizieller Meldeadresse

Besonders hart treffen die Baupläne Uwe Siemen. Anders als die anderen Pächter, die dort nur ihre Freizeit verbringen, lebt er dauerhaft in seinem Häuschen. Eigentlich darf in Kleingärten niemand wohnen, doch er beruft sich auf eine Ausnahmeregelung aus Nachkriegszeiten: „Für meine Parzelle besteht die Genehmigung einer Notunterkunft, die nie erloschen ist“, versichert er. Zum Beleg zeigt er ein Schreiben, aus dem hervorgeht, dass der Verpächter in der Vergangenheit „Wohnentgelt“ von ihm kassierte. Er verweist darauf, dass er Strom- und Festnetzanschluss bekommen hat. Und er zückt seinen Personalausweis mit der offiziellen Meldeadresse: Hildesheimer Straße 432d.

„Wir sind stolz auf das, was wir uns hier aufgebaut haben“: Werner Stamme ist einer der Pächter, deren Laube für das Bauprojekt weichen müsste. Quelle: Simon Benne

Bei der Stadt ist von einer Ausnahmeregelung für Uwe Siemen jedoch nichts bekannt. Bei den Gärten handele es sich um jährlich kündbares Grabeland, heißt es, das nicht unter den Schutz des Bundeskleingartengesetzes falle. Auch Dimitri Lambrecht, Geschäftsführer bei Achte World-Investment, zeigt sich überrascht. „Es ist mit Sicherheit nicht zulässig, dort dauerhaft zu wohnen", sagt er. Das Baukonzept sei in enger Zusammenarbeit mit der Stadt erarbeitet worden. „Ich bin fest davon überzeugt, dass die Stadt selbst nicht wusste, dass dort jemand lebt.“ Dennoch wolle er mit den Betroffenen schnell das Gespräch suchen.

Rentner Siemen gibt sich indessen kämpferisch: „Wir wollen die Bebauung verhindern.“ Er atmet tief durch und blickt in seinen Garten. Dann sagt er: „Oder wir wollen sie zumindest so lange wie möglich hinauszögern.“

Von Simon Benne