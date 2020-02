Hannover

Sieben Stunden lang haben Beamte der Polizeiinspektion Süd am Donnerstag an verschiedenen Orten in Hannover und in Laatzen Autofahrer kontrolliert. Insgesamt überprüften sie dabei 105 Fahrzeuge und ahndeten 40 Vergehen.

Die Einsatzkräfte nahmen die Kontrollen zwischen 11 und 18 Uhr an der Hermesallee, der Peiner Straße, der Marienstraße und der Schierholzstraße in Hannover sowie der Erich-Panitz-Straße in Laatzen vor. 15-mal erwischten die Einsatzkräfte Autofahrer, die während der Fahrt mit einem Handy am Ohr telefonierten. 13 Verkehrsteilnehmer waren zu schnell unterwegs. In einem Fall war ein Autofahrer mit 97 Stundenkilometern innerhalb einer geschlossenen Ortschaft unterwegs. Sechs Autofahrer saßen unangeschnallt hinter ihrem Steuer. Zudem ahndeten die Beamten sechs weitere Verstöße wie beispielsweise einen fehlenden Verbandskasten.

Von Tobias Morchner