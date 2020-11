Gleidingen

Der groß angelegte Polizeieinsatz mit Spezialkräften und Suchhunden am Mittwoch in Gleidingen ist derzeit das Gesprächsthema in Laatzen. Während auf der Straße und in den sozialen Medien über möglichen Gründe teils wild spekuliert und mitunter sogar Beobachtung angeblicher Festnahmen und vermeintliche Belege für schwer kriminelle Handlungen verbreitet wurden, ist der Ermittlungsstand am Donnerstag unverändert: Es wurden noch immer keine Hinweise auf Straftaten gefunden.

Ermittler: Keine Festnahme in Gleidingen

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge erneuerte am Mittag seine Bedenken gegenüber der Aussage des Hinweisgebers. Keiner rechne mehr wirklich damit, dass an den geäußerten Vorwürfen etwas dran sei. Gleichwohl würden die Ermittler alle sichergestellten Datenträger sichten und auswerten. Dies könne aber noch einige Tage dauern.

Hinweisgeber sprach nicht von „Maddie“

Dass es im Zuge des großen Polizeieinsatzes in Gleidingen und andernorts eine oder gar mehrere Festnahme gegeben haben soll, wies der leitenden Ermittler ebenso entschieden ab wie alle weiteren Gerüchte. Unter anderem war von angeblichen Leichenteilen die Rede, die geborgen worden sein sollten und von Schüssen, die gefallen waren. Zudem wurden die Durchsuchungen mit dem Fall der seit 2007 vermissten Madeleine McCann in Verbindung gebracht. „Es gibt derzeit keine Anhaltspunkte für Straftaten“, betonte der Oberstaatsanwalt erneut und der Hinweisgeber habe auch nichts von „Maddie“ gesagt, weshalb diesbezüglich auch nicht gesucht worden sei.

Die Polizei hatte am Mittwoch ab etwa 6 Uhr und im Auftrag der Staatsanwaltschaft bei mindestens vier Adressen Räume durchsucht – in Laatzen sowie in nicht näher benannten weiteren Kommunen. Die Ermittler hätten zwar von Anfang an Bedenken gehabt, zumal der Hinweisgeber kein unbeschriebenes Blatt sein soll, erklärte Klinge. Ob der Schwere der Vorwürfe hätte dem Hinweis – auch in der Form mit großem Polizeiaufgebot und Spezialkräften – nachgegangen werden müssen.

Von Astrid Köhler