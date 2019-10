Laatzen

So viel investiert wurde in Laatzen noch nie: Rund 169 Millionen Euro will die Stadt bis 2023 in die Erneuerung von Schulen, Kitas und anderen Gebäuden stecken. Bürgermeister Jürgen Köhne hat am Montagabend bei der Vorstellung des Haushalts für 2020 ein Rekordbauprogramm für Laatzen angekündigt. Klar wird da...