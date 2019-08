Es tut sich was auf dem großen Eckgrundstück der Kreuzung Hildesheimer und Kronsbergstraße in Alt-Laatzen. Vorigen Freitag hat ein Abrissunternehmen Bauzäune rund um das frühere Autohaus Dürkop aufgestellt. An dessen Stelle soll ein Neubaukomplex mit Edeka, einem Bäcker und einem Non-Food-Discounter entstehen.