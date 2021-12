Helmut Flohr veröffentlicht Buch über Alt-Laatzener Backsteinarchitektur

Alt-Laatzen/Grasdorf

Der Architekt Helmut Flohr hat erneut ein Buch geschrieben, das sich mit Laatzens Geschichte beschäftigt. Diesmal thematisiert er allerdings nicht sein Heimatdorf Grasdorf: Der 89-Jährige beschäftigt sich erstmals mit der Backsteinarchitektur und den Baudenkmalen in Alt-Laatzen. „Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich nicht mal ein Buch über Alt-Laatzen machen könnte“, berichtet Flohr. Dieser Bitte sei er nun nachgekommen.

In dem 74 Seiten starken Band beschäftigt sich Flohr unter anderem mit den Gebäuden im Alten Dorf links und rechts der Alten Rathausstraße, mit einigen Häusern entlang der Eichstraße und der Neuen Straße sowie der Städtischen Siedlung rund um den Lindenplatz, deren Gebäude ab 1919 bezogen wurden. Zudem weist der Architekt auf einige typische Gebäude entlang der Hildesheimer Straße hin, die damals noch Hildesheimer Chaussee hieß.

Architekt weist auf bauliche Details hin

„Ich habe mir die alten Häuser näher angesehen“, berichtet der Autor, der das Buch mit dem Titel „Objektbeobachtungen mit Helmut Flohr“ untertitelt hat. Der Grasdorfer macht in Text und Bild auf architektonische Merkmale und Details aufmerksam. So weist Flohr unter anderem auf die Gestaltung der Fassaden mit Verblendziegeln, Formsteinen und anderen Schmuckelementen hin.

Die Backsteinarchitektur habe sich in Laatzen insbesondere wegen der beiden im Ort beheimateten Ziegeleien ausgeprägt entwickelt. „Die Kunst-Ziegelei Hauers lag an der Hildesheimer Chaussee unmittelbar an der Stadtgrenze zu Hannover“, schreibt Flohr. „Die Röhrsche Ziegelei hatte ihr Betriebsgelände südlich des Dorfes Laatzen an der Abbruchkante zur Leinemasch liegen.“ Nach deren Abriss sei dort die Städtische Siedlung entstanden.

Initialzündung war der Flebbehof

Ausgangspunkt seien seine Recherchen zum Alt-Laatzener Flebbehof gewesen. Im Juli dieses Jahres hatte Flohr eine Dokumentation über das denkmalgeschützte Fachwerk-Bauernhaus herausgegeben. Das historische Gebäude hinter dem Alten Rathaus wurde 1820 von Flohrs Urururgroßvater Johann Heinrich Flohr errichtet und blieb inmitten des Alt-Laatzener Neubaugebietes erhalten. „Es ist zwar ein Fachwerkhaus und zählt nicht unmittelbar zur Backsteinarchitektur“, berichtet der Heimathistoriker. „Das Gebäude hat mich aber dazu angeregt, ein Buch über die Laatzener Backsteinarchitektur zu verfassen.“

Helmut Flohr hat ein Buch über die Backsteinarchitektur in Alt-Laatzen geschrieben und dafür viele historische und aktuelle Fotos verwendet. Ausgangspunkt war Flohrs Dokumentation zum Alt-Laatzener Flebbehof (rechts). Quelle: Daniel Junker

Da die Außenwände zu etwa 80 Prozent aus roten Ziegelsteinen und nur zu 20 Prozent aus Eichenholzfachwerk bestünden, habe er das Gebäude auch in seinem neuen Buch aufgeführt. Zusammen mit der Kapelle an der Alten Rathausstraße, dem Alten Rathaus und den sogenannten Anbauerhäusern an der Hildesheimer Chaussee und der Eichstraße bildet es ein eigenes Kapitel, in dem Flohr beispielhaft einige Alt-Laatzener Baudenkmale beschreibt, die bauhistorisch von besonderer Bedeutung sind. So gilt die kleine Kapelle an der Alten Rathausstraße als das südlichsten Bauwerk, das im Stil der Norddeutschen Backsteingotik erhalten geblieben ist. Zugleich ist es das älteste Gebäude Alt-Laatzens: Nach Angaben der Stadt wurde es im Jahr 1325 erstmals namentlich erwähnt.

Architekt ordnet die Gebäude

Als Architekt und ehemaliger Boden- und Denkmalschutzbeauftragter des Landkreises Hannover liegen Flohr die die zahlreichen Baudenkmale in Laatzen besonders am Herzen. Anhand einer offiziellen Liste habe er die Gebäude geordnet und markante Merkmale herausgearbeitet. „Ich habe auch einige Baudenkmale in das Buch aufgenommen, die nicht mehr existieren, aber heute noch interessant sind“ – zum Beispiel die Häuser an der Hildesheimer Straße 62 bis 69 nördlich der Kronsbergstraße.

Zu 80 Prozent Backstein: das Flebbehof-Gebäude am Alten Markt nach der Sanierung. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Es ist bereits Flohrs zwölftes Buch. Fast alle seiner Veröffentlichungen behandeln seinen Heimatort Grasdorf oder die nähere Umgebung. An seinem aktuellen Werk habe er etwa ein halbes Jahr lang gearbeitet. Die Produktion übernahm diesmal die Gleidinger Druckerei Schmid.

Eigentlich sollte das Buch schon Anfang Dezember erscheinen. „Aufgrund der derzeitigen Papierknappheit war aber kein Papier zu bekommen“, sagt Flohr. Als wieder Papier geliefert werden konnte, habe die Buchbinderei keine Termine mehr frei gehabt. „Jetzt hat es endlich über eine Buchbinderei in Berlin geklappt“, ergänzt der Grasdorfer. Das Buch erscheint in einer Auflage von 250 Stück. Es ist ab Montag, 20. Dezember, zum Preis von 24 Euro bei der Buchhandlung Thalia im Leine-Center sowie im Café Exposé und beim Tante-Emma-Laden an der Alten Rathausstraße in Alt-Laatzen erhältlich.

Von Daniel Junker