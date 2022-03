Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Zum Internationalen Frauentag am Dienstag, 8. März, hat die Leine-Volkshochschule (VHS) in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten aus Hemmingen und Pattensen die Autorin Florence Hervé zu Gast. Sie stellt in ihrem aktuellen Buch 75 Frauen vor, die im Zweiten Weltkrieg im Widerstand gegen den Nationalsozialismus gekämpft haben.

Diese Biografien werden meist nicht gewürdigt, heißt es in der Ankündigung der Lesung. Frauen sollen in allen Formen des Widerstands aktiv gewesen sein, ob im Kurierdienst, bei der Untergrundpresse oder an den Waffen. Hervé hat bereits zahlreiche Bücher geschrieben und ist Preisträgerin des Luise-Büchner-Preises für Publizistik 2021.

Anmeldungen für Lesung bei der VHS am Frauentag

Die Lesung beginnt um 18 Uhr in den VHS-Räumen an der Gutenbergstraße 29 in Hemmingen-Westerfeld. Die Teilnahme kostet 9 Euro. Anmeldungen sind unter Telefon (05 11) 89 88 62 62 oder im Internet auf leine-vhs.de möglich.

Von Tobias Lehmann