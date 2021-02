Hemmingen/Laatzen/Pattensen

Richard Gnügge, Pastor der Nikolai-Kirchengemeinde in Hiddestorf, organisiert für den Kirchenkreis Laatzen-Springe in der Passionszeit zwei Onlineangebote. Während der Fastenaktion der Evangelischen Kirche in Deutschland, die unter dem Titel „Spielraum! 7 Wochen ohne Blockaden“ steht, bietet er jeden Mittwoch ab 20 Uhr eine einstündige Onlineveranstaltung an. Beginn ist am 17. Februar.

Dabei gibt es für jeden der Abende ein anderes Thema. Am 17. Februar lautet es „Alles auf Anfang“, am 24. Februar „Von der Rolle“, am 3. März „Das Spiel mit dem Nein“, am 10. März „Dir zuliebe“, am 17. März „Geht doch“, am 24. März „Richtungswechsel“ und am 31. März „Die große Freiheit“. Weitere Infos und Material gibt es auf der Internetseite 7wochenohne.evangelisch.de.

Anzeige

Austausch im digitalen Bibellesekurs

Außerdem hält Pastor Gnügge vom 16. Februar bis 4. April jeweils dienstags von 19.30 bis 21 Uhr einen digitalen Bibellesekurs ab. Dabei wird anhand des Buches „Expedition zum Anfang“ von Klaus Douglass das Markus-Evangelium gelesen. Nach einem Kurzreferat über die Lektüre und die Bibelstellen der Woche können die Teilnehmer Fragen stellen, diskutieren und ein persönliches Wochenergebnis formulieren.

Zum Auftakt am 16. Februar werden das Buch vorgestellt und Absprachen getroffen, am 23. Februar heißt das Thema „Wie etwas Neues beginnt“, am 2. März „Wie man einengende Strukturen überwindet“, am 9. März „Wie man seine Sehnsüchte stillt“, am 16. März „Wie man das Wesentliche vom Unwesentlichen unterscheidet“, am 23. März „Wie man lernt, Leiden zu tragen“ und am 30. März „Wie das Leben den Tod überwindet“.

Veranstaltungen laufen über Zoom

Beide Veranstaltungsreihen finden als Zoom-Konferenz statt. Wer teilnehmen will, benötigt einen Computer oder ein Tablet mit Internetverbindung oder ein anderes mobiles Endgerät. Anmeldungen nimmt Pastor Gnügge per E-Mail an richard.gnuegge@evlka.de entgegen. Die Teilnehmer bekommen dann am jeweiligen Abend einen Link zugeschickt, mit dem sie dem Zoom-Treffen beitreten können.

Von Stephanie Zerm