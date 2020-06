Hemmingen/Pattensen/Laatzen

Das Thema ist nicht neu, aber die Corona-Krise fordert eine schnelle Lösung: Familie und Beruf müssen vereinbar sein. Mehrere Anbieter arbeiten zusammen, um Bildungsangebote zum Thema Frauen und Beruf zu machen. Sonst über Monate gleichmäßig verteilt, ist das Programm wegen Corona gedrängter und Termine überschneiden sich sogar. Hinzu kommt: Es dürfen jeweils höchstens 15 Frauen teilnehmen.

Für die Angebote speziell für Frauen in Hemmingen, Laatzen und Pattensen werben die Gleichstellungsbeauftragten der drei Städte sowie die VHS und die Koordinierungsstelle Frau und Beruf bei der Region Hannover. VHS-Programmbereichsleiterin Sabine Lemberg-Haas erläutert: „Es sind Veranstaltungen, die eigentlich schon im Frühjahr oder aktuell stattfinden sollten und nun Corona-bedingt von uns verschoben werden mussten.“ Terminüberschneidungen ließen sich deswegen leider nicht vermeiden.

Kurse Frauen und Beruf

Die neue Leine-VHS-Geschäftsführerin Brigitte Germer, die seit rund 20 Jahren in der VHS mit Frauenthemen beschäftigt ist, betont: „Das Thema Frauen und Beruf ist megawichtig.“ Durch die Kooperation der Leine-VHS mit den Gleichstellungsbeauftragten und der Region ergäben sich viele Multiplikatoren, um Werbung dafür zu machen.

Laatzens Beauftragte Nicole Hendrych erläutert: „Da wir nicht wissen, wie sich durch die Corona-Pandemie die Raumlage für die Veranstaltungen entwickelt, überlegen wir auch Online-Seminare als Alternative.“ Hemmingens Beauftragte Diana Sandvoß sagt, die Online-Seminare seien gut, damit Frauen mit zu erwartenden coronabedingten Änderungen der Berufswelt besser zurechtkommen können, und ihre Pattenser Kollegin Heike Grützner stimmt ihr zu. Denn möglich sei ein Rückfall in alte Berufsklischee-Bilder und ein Verdrängungswettbewerb.

Ayten Berse von der Koordinierungsstelle Frau und Beruf im Haus der Wirtschaftsförderung an der Vahrenwalder Straße 7 in Hannover fügt hinzu: „Wir stehen auch sonst den Frauen für informative Gespräche zu beruflichen Perspektiven und für kostenlose Berufsberatung gern persönlich, telefonisch und online zur Verfügung.“

Das sind die Angebote:

Online-Bewerbung am Freitag, 25. September, im Mehrzwecksaal des Rathauses Pattensen am Rathausplatz 1, 17.30 bis 20.30 Uhr. Die Kosten betragen 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro. Ein weiterer Abend zu dem Thema ist für Freitag, 19. Februar 2021, 17.30 bis 20.30 Uhr, geplant dann vermutlich in Hemmingen.

Workshop „Frauen überzeugen durch geschickte Verhandlungsführung“ am Freitag, 25. September, von 17.30 bis 20.30 Uhr, in den VHS-Räumen am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld und im dortigen großen Ratssaal. Die Kosten belaufen sich auf 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

Im Workshop „Elevator Pitch“ am Freitag, 30. Oktober, von 17.30 bis 20.30 Uhr in den VHS-Räumen am Rathausplatz in Hemmingen-Westerfeld und im Ratssaal geht es darum, sich in den 90 Sekunden einer Fahrstuhlfahrt, daher der Kursname, stellvertretend für ein Bewerbungsgespräch anderen gekonnt und fokussiert vorzustellen. Die Kosten betragen 15 Euro, ermäßigt 7,50 Euro.

Die Intensivwoche „Rhetorik für Frauen“ vom 25. bis 29. Januar 2021 wird als Bildungsurlaub anerkannt. In den VHS-Räumen in Arnum dreht sich täglich zwischen 9 und 16 Uhr alles um Körpersprache und Rollenspiele, schlagfertiges Agieren und das Erproben von Durchsetzungsvermögen für schwierige Situationen. Die Teilnahme kostet 180 Euro, ermäßigt 90 Euro. Anmeldungen für alle Angebote sind möglich unter der E-Mail-Adresse Lemberg-Haas@leine-vhs.de.

Von Torsten Lippelt