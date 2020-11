Hemmingen-Westerfeld

Die Tage des Schreibwarenladens Et cetera am Rathausplatz sind gezählt. „Zum 1. Mai 2021 muss ich schließen“, sagt Inhaberin Katrin Müller bedauernd. Sie betreibt das Geschäft seit 1. Januar 1999. Der Grund: Ihr Mietvertrag wurde nicht verlängert. „Ich hatte immer einen Vertrag über fünf Jahre, der bislang immer stillschweigend verlängert worden ist“, sagt die Einzelhändlerin. Doch Anfang November hat die 56-Jährige die Kündigung erhalten.

Gerüchten zufolge soll die Fläche des Geschäfts mit der benachbarten Zahnarztpraxis zusammengelegt und nächstes Jahr neu vermietet werden. Der Eigentümer sagt, er könne sich aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht dazu äußern.

„Manche Kunden waren den Tränen nah“

„Viele Kunden sind sehr traurig, manche waren sogar den Tränen nah, als sie erfuhren, dass ich nächstes Jahr schließen muss“, sagt Müller. Denn der Schreibwarenladen ist für viele Hemminger eine feste Institution. In den vergangenen Jahren haben sich dort Hunderte Schulkinder mit Heften und Stiften versorgt, Erwachsene mit Tageszeitungen und Zeitschriften. Zusätzlich gibt es Postkarten, Geschenkartikel und eine Lottoannahmestelle.

Ihr Geschäft woanders neu zu eröffnen, kommt für Müller nicht infrage. „Ich habe zwar schon nach anderen Standorten gesucht, aber mit 56 Jahren noch einmal ganz von vorne anzufangen ist mir zu risikobehaftet.“ Daher wolle sie künftig wieder als Angestellte in ihrem ursprünglichen Beruf als Sekretärin arbeiten. „Ich hatte nicht vor, mich schon nächstes Jahr zur Ruhe zu setzen“, sagt die Ladenbetreiberin, die auch Vorsitzende des 2011 gegründeten Vereins Hemmingway ist, der bereits mit zahlreichen Veranstaltungen wie Open-Air-Tanzevents und Oldtimertreffen zur Belebung des Rathausplatzes beigetragen hat.

Ursprünglich hatte Müller gehofft, einen Nachfolger für ihr Geschäft zu finden, wenn sie sich einmal zur Ruhe setzt. Daraus wird nun allerdings nichts, was auch einen finanziellen Verlust bedeutet. Statt das Geschäft zu verkaufen muss sie nun per Ausverkauf versuchen, alle Waren loszuwerden.

Bürgermeister bedauert Schließung von Et cetera

„Ich bedauere sehr, dass das Geschäft schließen muss“, sagt Bürgermeister Claus Schacht. Das Angebot des Schreibwarenladens sei für einen Platz wie diesen elementar. Aber die Vermietung der Fläche sei eine privatrechtliche Angelegenheit, auf die die Stadt keinen Einfluss habe. „Familie Müller hat sehr zur Belebung des Platzes beigetragen“, sagt Schacht. Er hoffe, dass die Waren des Schreibwarenladens in irgendeiner Form bald wieder angeboten werden, wenn ein anderer Laden frei werde. Für die Lottoannahme klappt dies offenbar. Diese soll laut Müller zum Mai 2021 in den gegenüberliegenden Weinladen Casa del Vino ihres Mannes umziehen.

Um auf die Geschäftsauswahl auf dem Rathausplatz Einfluss zu gewinnen hat die Stadt dort bislang auch Immobilien gekauft, wenn sich die Chance geboten hat. So gehören der Kommune die Räumlichkeiten der Post, des Weinladens, der Eisdiele, des Brillengeschäfts und des Fliesenladens. Das Angebot auf dem Rathausplatz, unter anderem mit zwei Bäckereien, einer Fleischerei, einem Friseur und Restaurants, hält Schacht für sehr vielfältig. Die Sparkasse vergrößere sich sogar und nutze in Kürze auch noch die zweite Etage des Gebäudes. „Es gibt keine Leerstände, obwohl viele Einzelhändler sich scheuen in solche Lagen zu gehen“, sagt der Bürgermeister. So habe die Stadt lange einen Nachfolger für den Gemüseladen gesucht. Da sich keiner fand, sei dann dort der Fliesenladen eingezogen.

Von Stephanie Zerm