Die Leine-Volkshochschule (VHS) nimmt junge Familien, aber auch Eltern älterer Kinder stärker in den Blick. Im Frühjahrssemester macht sie für diese Gruppe etliche Angebote. Dabei arbeitet sie mit der Stadt Hemmingen zusammen.

„Vor vielen Jahren gab es mal seitens der Stadt Angebote für junge Familien wie eine Elternschulidee. Das ist leider damals irgendwann eingeschlafen“, blickt Walburga Gerwing zurück, Fachbereichsleiterin in der Hemminger Verwaltung. Aus einer 2020 gegründeten städtischen Arbeitsgruppe heraus habe man nun überlegt, was Eltern mit ihren Kindern interessieren könnte. Das Angebote sollte nicht nur organisatorisch an eine Kita oder Einrichtung angedockt sein. „Nun kann man Eltern bei der Leine-VHS nicht nur angemessene Angebote bieten, sondern die Väter und Mütter auch zum gegenseitigen Kennenlernen und Austausch zwanglos zusammenbringen“, sagt Gerwing.

VHS-Programmbereichsleiterin Sabine Lemberg-Haas erläutert, die sechs neuen Kurse für junge Eltern und Familien, pädagogische Fachkräfte und Kinderseien „unterhaltsam, spannend, aktiv und lehrreich“. Das Organisatorenteam war auf einer Wellenlinie: „Das Programm ist gemeinsam innerhalb von nur einer Woche entstanden“, erläutert die Hemminger Gleichstellungsbeauftragte Diana Sandvoß. Hemmingens Bürgermeister Jan Dingeldey, selbst Vater zweier kleiner Kinder, schwärmt: „Das sind echt gute Angebote.“ Teilnehmen können auch Interessierte aus anderen Kommunen. Doch allein in Hemmingen sind rund 150 Kinder zurzeit jünger als ein Jahr. Mehr als 700 Kinder im Stadtgebiet sind zwischen einem und sechs Jahren alt.

Die Angebote in zeitlicher Reihenfolge, alle wegen Corona mit 3G-Regel in den VHS-Räumen an der Gutenbergstraße 2 in Hemmingen-Westerfeld und bei Bedarf online, im Überblick:

Babymassage: Gleich zwei solcher Kurse leitet Gesa Roßa. Die Pattenserin ist ganzheitlich ausgebildeter zertifizierter Baby- und Stillcoach und dreifache Mutter. Maximal sechs Erwachsene – ob nun Eltern oder Großeltern – können mit ihren mindestens zwei Monate alten Babys an den jeweils drei Terminen à 45 Minuten teilnehmen. Dabei zeigt Gesa Roßa, wie man dem Baby mit zärtlichen und gezielten Massageberührungen zur Entspannung verhelfen kann. Für die Fortsetzung daheim gibt es auch praktische Infoblätter. Der erste Kurs beginnt am Donnerstag, 17. Februar, um 15 Uhr und der zweite Kurs am Donnerstag, 10. März, um 15 Uhr. Die Gebühr beträgt 29 Euro.

Hochsensibilität: Petra Jendralski-Becker informiert am Montag, 14. März, von 19 bis 21.30 Uhr über das Thema „Hochsensibilität bei Kindern – Last oder Chance?“. Die Ausprägungen und Facetten dieses Persönlichkeitsmerkmales äußern sich sehr unterschiedlich. Hochsensible nehmen besonders viele, feinere Reize aus der Umwelt wahr, die sich auf alle Sinne beziehen können, mit körperlichen Reaktionen wie Konzentrationsschwäche, Bauch- und Kopfweh oder Schlafstörungen. Der Kursus soll informieren und ermutigen, solche Kinder besser zu verstehen und sie zu wappnen, zufrieden und erfolgreich Herausforderungen entgegentreten zu können. Die Gebühr beträgt 19 Euro.

Medienabend: Dozent Ralf Willius informiert in Zusammenarbeit mit dem Verein Smiley am Donnerstag, 17. März, 19 bis 20.30 Uhr, vor allem Eltern der 3. und 4. Klassen über das Thema „Medienerziehung für Kinder im Grundschulalter: Online, vernetzt und überfordert?“. Aber auch Eltern jüngerer Kinder sind willkommen. Themen des Abends sind auch, welche Spiele gespielt werden dürfen, sowie TikTok, Instagram und Whatsapp. Die Kursgebühr beträgt 5 Euro.

Geld: Wie Kinder den Umgang mit Geld lernen, darüber informiert am Sonnabend, 25. Juni, Heike Höhfeld. Von 10 bis 12.15 Uhr dreht sich bei diesem Kurs alles um die Altersgruppe der Sechs- bis 15 -Jährigen. Die Teilnahme ist kostenlos.

Babysitter: Jugendliche ab 13 Jahren können sich am Sonnabend und Sonntag, 9. und 10. Juli, jeweils von 10 bis 16 Uhr zu Babysitterrn ausbilden lassen. Von Kursleiterin Heike Thiele-Wehrhahn erfahren sie mehr über die Entwicklung von Kindern und Beschäftigungsmöglichkeiten. Ein ausführlicher Erste-Hilfe-Teil ist ebenso integriert wie die Themen Ernährung und Pflege, Versicherungsschutz und Aufsichtspflicht. Nach Abschluss des Kurses erhalten die Jugendlichen einen Babysitter-Pass, mit dem sie sich dann bei Eltern bewerben können. Die Kursgebühr beläuft sich auf 65 Euro.

Anmeldungen sind ab sofort möglich in den Geschäftsstellen in Hemmingen, Laatzen und Pattensen, per E-Mail unter info@leine-vhs.de, telefonisch unter (0511) 89886262 und 89886333 sowie im Internet auf leine-vhs.de.

Von Torsten Lippelt