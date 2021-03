Hemmingen/Ricklingen

Die Stadtbahnverlängerung nach Hemmingen wird deutlich teurer als geplant. Statt mit 62 Millionen Euro rechnet die Infrastrukturgesellschaft Region Hannover GmbH (Infra) jetzt mit 75 bis 77 Millionen Euro. 2016 waren noch 58 Millionen Euro veranschlagt worden, Anfang 2020 dann bereits 62 Millionen Euro. „Der Anstieg liegt daran, dass die Baukosten allgemein teurer geworden sind“, sagt Geschäftsführer Christian Weske. 60 Prozent der Kosten trägt der Bund, 25 Prozent die Region Hannover und 15 Prozent das Land. Für die Infra ist das Bauprojekt kostenneutral. „Wir kommen aber für alle Instandhaltungskosten auf“, erklärt Weske.

Bis auf dem Gelände der künftigen Endhaltestelle an der Göttinger Landstraße in Hemmingen-Westerfeld die ersten Stadtbahnen halten können, ist noch viel zu tun. Zur Zeit graben Bagger das Erdreich gegenüber dem Gartencenter Glende an der B-3-alt um und suchen auf dem Areal der ehemaligen Mülldeponie nach Altlasten. Wir haben dort neben Bauschutt auch alte Autos gefunden und ausgegraben“, sagt Weske. Die Altlasten werden anschließend entsorgt. Wo es die Richtwerte zulassen, werde der Boden aufbereitet und später wieder eingearbeitet oder auf anderen Baustellen verwendet. „Das Wichtigste ist, dass das Erdreich zum Schluss für den Bau der Haltestelle standfest ist“, betont Weske.

Erdarbeiten dauern bis zum Jahresende

Bis die ersten Hochbauten auf dem Gelände zu sehen sein werden, wird es aber noch dauern. „Wir sind noch das gesamte Jahr über mit den Erdarbeiten beschäftigt“, erläutert der Fachmann. Die Infra legt auch neue Schmutzwasserleitungen an. Das Problem: Unter den Gleisen, die später verlegt werden sollen, dürfen sich keine Leitungen befinden. „Daher müssen wir etliche Leitungen umlegen, sodass sie dann seitlich neben der Trasse verlaufen.“ Außerdem soll auf dem Gelände ein Regenrückhaltebecken entstehen. „Mit den Arbeiten liegen wir gut im Zeitplan“, sagt Weske. „Wir haben dabei sogar noch etwas Luft.“ An der Endhaltestelle sind neben den Hochbahnsteigen für die Stadtbahn auch rund 200 kostenfreie Park-and-ride-Plätze, 200 überdachte Radstellplätze, abschließbare Fahrradgaragen und mehrere Bushaltestellen geplant.

Im Juni beginnen die Gleisarbeiten an der Saarstraße

Mitte Juni sollen die ersten Gleisarbeiten auf Hemminger Gebiet starten. „Wir arbeiten von Nord nach Süd“, sagt Weske. Daher beginnt die Infra an der Göttinger Landstraße in Höhe Saarstraße mit den Bauarbeiten. Für Autofahrer kann es dadurch zu Verzögerungen kommen. Straßensperrungen sind jedoch nicht geplant. „Der Verkehr wird an der Baustelle vorbeigeleitet“, kündigt Weske an. Nach und nach sollen Fahrbahn, Geh- und Radwege erneuert, Signalmasten für Ampeln und Stadtbahnen aufgestellt sowie die Gleistrasse verlegt werden. „Wenn Fußwege und Fahrbahnen erneuert sind, wollen wir auf der alten B 3 in Hemmingen-Westerfeld und Arnum Tempo 30 einführen“, erläuterte Bürgermeister Claus Schacht (SPD) am Freitagnachmittag bei einem Besuch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch, der SPD-Bürgermeisterkandidatin Katja Schröder sowie dem SPD-Bewerber für das Amt des Regionspräsidenten, Steffen Krach.

Sechs neue Haltestellen für die Stadtbahn

Insgesamt entstehen auf einer Stadtbahnstrecke von 3,3 Kilometern sechs neue Haltestellen: zwei auf Ricklinger und vier auf Hemminger Gebiet. Ab Mitte Dezember 2023 soll die Linie 7 zwischen den beiden Endhaltestellen Hemmingen und Fasanenkrug fahren. „Vom Endpunkt in Hemmingen aus ist man dann in etwa 18 Minuten am Kröpcke“, kündigt Weske an. Zur Hauptverkehrszeit sollen die Bahnen im Zehnminutentakt fahren.

Verlängerung nach Arnum?: Ob die Trasse um zwei weitere Haltestellen bis zur Bockstraße in Arnum verlängert wird, ist momentan noch offen. „Wir haben einen Finanzierungsantrag gestellt“, sagt Weske. Diesen müssten Bund und Land genehmigen. Mit einer Entscheidung rechnet der Infra-Geschäftsführer frühestens in zwei Jahren. Gibt es grünes Licht, sollen zwei weitere Haltestellen eingerichtet werden. Die Trasse dafür wird seit den Neunzigerjahren freigehalten. Daher könnte die Verlängerung bis nach Arnum innerhalb von zwei Jahren gebaut werden, meint Weske.

Von Stephanie Zerm