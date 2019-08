Hildesheim

Nach dem Abschluss der Sommerferien können Besucher des Theaters für Niedersachen (TfN) in den nächsten Tagen und Wochen wieder einiges erleben – allerdings zunächst nicht im Stadttheater, sondern an anderen Spielorten in Hildesheim. Das Haus wird noch bis Mitte November renoviert.

Zum Auftakt der Spielzeit st...