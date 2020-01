Hildesheim

Wie wird man einen Liebhaber elegant wieder los? Um diese Frage dreht sich das Stück „ Bella Donna“, das noch bis Mitte März am Stadttheater Hildesheim zu sehen ist. Bei der Vorstellung am Sonnabend, 8. Februar, bleiben Frauen sogar ganz unter sich: Unter dem Titel „Ladies only“ organisiert das Theater für Niedersachsen (TfN) wieder eine Ladies Night, bei der die Besucherinnen zunächst ein Begrüßungsgetränk gereicht bekommen und sich dann in gemütlicher Runde die Komödie von Stefan Vögel anschauen können. Zudem bietet das TfN eine Verlosung an.

Die Worte „ Bella Donna“ bezeichnen eigentlich eine „schöne Frau“. Sie sind aber auch ist eine Bezeichnung für eine Tollkirsche. Dieses hochgiftige Nachtschattengewächs spielt in der Komödie eine zentrale Rolle. Mithilfe der Beerenfrucht und anderer giftiger Kräuter versucht die charmante Serienmörderin Carmen, die Kontrolle über die Männer in ihrem Leben zu behalten.

Die prominente Kochbuchautorin liebt gutes Essen, schöne Männer, kühlen Champagner – und ist stolz auf ihr eigenständiges Leben. In Sachen Liebe will Carmen stets die Kontrolle behalten. Deshalb hat sie entschieden, dass die Haltbarkeit eines Liebhabers nach zwei Jahren abläuft. Um sich der überschüssigen Männer zu entledigen, befördert sie sie mit Belladonna und anderen giftigen Kräutern ins Jenseits.

Bernie ist nicht so tot wie er sein soll

Als Carmen an einem Silvestertag gerade die Leiche ihres dahingeschiedenen Liebhabers Bernie entsorgen will, steht überraschend ihre Tochter vor der Tür. Sabine hat nicht nur ihren Verlobten mitgebracht, sondern auch noch den zukünftigen Schwiegerpapa. Wie das Schicksal es will, steht plötzlich auch noch Carmens neuer Liebhaber Martin auf der Matte. Es stellt sich heraus, dass auch Bernie nicht ganz so tot ist, wie Carmen ihn gern hätte. Schließlich gerät die Kochbuchautorin immer mehr unter Druck. Sie versucht sogar, sich mit ihrem speziellen Kräutermix für erotische Höhenflüge aus der Affäre zu ziehen.

„ Bella Donna“ ist noch bis März 2020 im Stadttheater Hildesheim zu sehen. Die Ladies Night beginnt am Sonnabend, 8. Februar, um 18.30 Uhr. Karten gibt es zum Preis zwischen 9 und 43 Euro, ermäßigt ab 7 Euro, bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker