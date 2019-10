Hildesheim

Das Theater für Niedersachsen (TfN) macht aus der Not eine Tugend: Während im Großen Haus des Stadttheaters die Sanierung vorangeht, verlassen die TfN-Künstler ihre angestammten Spielorte. Mit verschiedenen Formaten zieht es sie in den nächsten Wochen in die Hildesheimer Innenstadt. Für fast alle Veranstaltung...