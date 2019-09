Hildesheim

Dem berühmten Versprechen der drei Musketiere „Alle für Einen“ geht ein ebenso berühmter Satz voraus: „Einer für alle“. Genau diesen Titel hat die Regisseurin und Autorin Karin Eppler auch ihrem Erzähltheaterstück gegeben, das auf Motiven des Romans von Alexandre Dumas beruht. Ab diesem Donnerstag, 26. September, 11 Uhr ist das Stück für einen Schauspieler wieder im Theo des Stadttheaters Hildesheim zu sehen.

Der Schauspieler Gotthard Hauschild schlüpft dabei in die Rolle des D’Artagnan. Er erzählt, wie dieser im Jahr 1625 als junger Draufgänger seine Heimat verlässt, sich in Paris in den Dienst von König Ludwig XIII stellt und in dessen Garde Freundschaft mit den unzertrennlichen Musketieren schließt. Gemeinsam bestehen D’Artagnan und die übrigen Musketiere gefährliche Abenteuer und verteidigten die Ehre des Königs. Ihren Zusammenhalt machte die Garde mit dem Wahlspruch „Einer für alle, alle für einen“ deutlich.

Uraufführung in Tübingen

Das mit viel Humor gespickte Stück „Einer für alle“ von Karin Eppler wurde 2011 in Tübingen uraufgeführt und wartet laut TfN „mit romantischem Überschwang, rasant schnellen Rollenwechseln, atemberaubenden Mantel-und-Degen-Kämpfen und mit Witz und Tücke“ auf. In Hildesheim war das Stück, das für Kinder im Alter ab acht Jahren sowie für Erwachsene geeignet ist, schon einmal 2018 zu sehen.

Karten im Vorverkauf

„Einer für alle“ ist am Donnerstag, 26. September, um 11 Uhr erstmals wieder im Theo des Stadttheaters Hildesheim zu sehen. Die Karten kosten 7 Euro, für Kinder, Schüler und Studierende 5 Euro. Sie sind erhältlich in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693sowie im Internet auf tfn-online.de.

Lesen Sie auch:

TfN-Spielzeitprogramm enthält 18 Stücke für junges Publikum

TfN stellt Programm für Spielzeit 2019/2020 vor

Von Daniel Junker