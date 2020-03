Hildesheim

Eine Barockoper steht ab Mitte März auf dem Spielplan des Theaters für Niedersachsens ( TfN) in Hildesheim. Dann feiert das musikalische Drama „Der hochmütige, gestürzte und wieder erhabene Croesus“ von Reinhard Keiser Premiere im Großen Haus des Hildesheimer Stadttheaters. Die Handlung des Dreiakters dreht sich um den lydische König Croesus, der hemmungslos mit seinem Reichtum prahlt. Und wie es bei Angebern manchmal nun so ist, schlägt er die Warnung des Weisen Solon, Besitz und Ruhm seien vergänglich, in den Wind.

Handfest-Derbes und beißender Spott

Als der Perserkönig Cyrus Lydien bedroht, zieht Croesus mit seinem Sohn Atis in den Krieg und wird gefangen genommen. Währenddessen droht in seiner Heimat ein Umsturz. Alles scheint verloren. Dies ist der Moment, in dem Atis beschließt, für Heimat, Vater und seine Geliebte, Prinzessin Elmira, zu kämpfen. Im Angesicht des Todes bereut Croesus seinen Hochmut und wird gerettet. „Das Stück bietet auch Handfest-Derbes, wie den skurril-komischen Hamburger Straßenverkäufer Elcius, dessen beißender Spott nicht vor Liebe, Krieg oder auch der Schminke der Frauen haltmacht“, kündigen die Theatermacher an.

Barock-Expertin übernimmt Inszenierung

Inszeniert und choreografiert wird das Drama von der Barock-Spezialistin Sigrid T’Hooft, die beim TfN bereits den Orpheus auf die Bühne gebracht hatte. „Der hochmütige, gestürzte und wieder erhabene Croesus“ wurde erstmals im Jahr 1711 in der Oper am Gänsemarkt in Hamburg aufgeführt. Reinhard Keiser erstellte im Jahr 1730 eine überarbeitete Neufassung, bei der der Komponist und Opernproduzent unter anderem 37 Arien ersetzte. Mit seinem Schaffen verhalf Keiser der Hamburger Gänsemarkt-Oper zu Beginn des 18. Jahrhunderts zur Blüte – und europaweitem Einfluss. „Sein musikdramatisches Gespür machte ihn zu einem der bedeutendsten Opernkomponisten des Barock“, wirbt das TfN.

Croesus ist acht Mal zu sehen

Die Inszenierung feiert am Sonnabend, 14. März, um 19 Uhr Premiere beim TfN. Bis zum 21. Juni ist es insgesamt acht Mal in Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim zu sehen. Karten gibt es zum Preis von 12 bis 36 Euro, ermäßigt ab 9 Euro, in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Unter dem Titel „Nachgefragt“ bietet das TfN im Anschluss an die Vorstellung am Montag, 16. März, ein Publikumsgespräch mit Beteiligten der Produktion im Foyer F1 an.

Von Daniel Junker