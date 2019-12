Hildesheim

In der Adventszeit dreht sich vieles um die Kinder und die Familie. Quasi das Kontrastprogramm dazu bietet das Theater für Niedersachsen (TfN): Bei der bitterbösen Musicalkomödie „ Elternabend“, die bis Mai 2020 im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim zu sehen ist, dreht sich alles um die kuriosen Ereignisse rund um die Nachmittagsbetreuung in einer Elterninitiative.

Eltern zücken verbale Messer

Das von Thomas Zaufke und Peter Lund verfasste Stück handelt von Dennis. Er ist bereits der achte Erzieher, der im Zeitraum von sechs Jahren bei einer Elterninitiative seinen Job antritt. Beim Elternabend will er sich den Müttern und Vätern vorstellen. Zunächst heucheln diese noch Freundlichkeit – doch schon bald werden die verbalen Messer gezückt. Denn wenn es um die von den Eltern als engelsgleich angesehenen Kinder geht, bleibt das zivilisierte Miteinander schnell auf der Strecke. Wie sich herausstellt, sind die Jungen und Mädchen gar nicht so lieb, wie ihre Eltern das gerne hätten.

Das Musical ist am Freitag, 19. Dezember, ab 19.30 Uhr im Großen Haus des Stadttheaters Hildesheim zu sehen. Ein weiteres Mal zeigt das TfN das Stück in diesem Jahr noch am Montag, 30. Dezember. Bis Mai 2020 sind drei weitere Vorstellungen angesetzt. Karten kosten 12 bis 36 Euro, ermäßigt ab 9 Euro. Die Tickets für die Vorstellungen sind erhältlich in der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte sowie beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (0 51 21) 16 93 16 93 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Gastspiel in Lehrte im Mai

Am Dienstag, 12. Mai 2020, gibt das TfN zudem ein Gastspiel im Kurt-Hirschfeld-Forum an der Burgdorfer Straße 16 in Lehrte. Beginn ist um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei der Stadt Lehrte, bei der Buchhandlung Böhnert und bei der Bücherstube Veenhuis in Lehrte.

Von Daniel Junker