Hildesheim

Ein Stück über eine düstere Zukunft präsentiert das Theater für Niedersachsen mit „Jugend ohne Gott“ ab Sonnabend, 7. September, im Burgtheater auf der Domäne Marienburg in Hildesheim. In dem Schauspiel nach einem Roman von Ödön von Horváth (1901 bis 1938) geht es um einen Mord auf einer vermeintlichen Klassenfahrt. Diese hat die Schüler nicht etwa zu einem schönen Ziel geführt, sondern entpuppt sich als paramilitärisches Trainingscamp. Die Jugendlichen sollen zu einem gnadenlosen Konkurrenzkampf erzogen werden.

Tatsächlich haben die Teilnehmer die Regeln des neuen Systems schnell verinnerlicht und arrangieren sich scheinbar problemlos. Dem Lehrer der Gruppe allerdings werden die Regeln immer fremder. „Die Wahrheit zu sagen, würde nicht nur seinen Job, sondern vielleicht sogar sein Leben gefährden“, heißt es im Ankündigungstext des TfN: „Populistische Anpassung ist das Gebot der Stunde, auch im anschließenden Mordprozess“.

Handlung wurde neu dramatisiert

Ödön von Horváths Roman erschien im Jahr 1937. Der Autor schildert darin die Kälte, die Verlogenheit und den Populismus der Gesellschaft, in der eine verlorene Jugend heranwächst. Bekannt ist auch die Verfilmung des Buches mit Fahri Yardim und Iris Berben aus dem Jahr 2017. Für das TfN hat Regisseurin Alice Asper den Stoff neu dramatisiert und die Handlung in eine nahe Zukunft verlegt, in der sich die Gesellschaft nach einem globalen Wirtschaftskollaps neu aufstellt.

Das Stück „Jugend ohne Gott“ ist nach der Premiere am Sonnabend, 7. September, um 19 Uhr im Hildesheimer Burgtheater der Domäne Marienburg noch bis zum 26. September zu unterschiedlichen Zeiten zu sehen. Die Karten kosten 27 Euro, ermäßigt ab 7 Euro. Sie sind erhältlich bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte und beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, Telefon (05121) 1693-1693, sowie im Internet auf tfn-online.de.

Kostenfreier Shuttlebus zur Domäne Hildesheim

An der Domäne Hildesheim stehen Parkplätze nur begrenzt zur Verfügung. Das TfN bietet einen kostenfreien Shuttlebus zwischen den Haltestellen „Theaterstraße“ und „Scharfe Ecke“ nahe der Domäne Marienburg an. Die Abfahrtzeiten können beim TfN erfragt werden. Die Rückfahrt erfolgt jeweils 20 Minuten nach der Vorstellung.

„Jugend ohne Gott“ auch in der Region

Am Mittwoch, 30. Oktober, gibt das TfN mit dem Stück ein Gastspiel im Theatersaal in Langenhagen. Am Dienstag, 21. Januar 2020, ist es im Stadttheater Wunstorf und am Freitag, 24. Januar, im Theater am Berliner Ring in Burgdorf zu sehen. Am Sonnabend, 14. März, gastiert „Jugend ohne Gott“ in Garbsen.

Lesen Sie auch

TfN stellt Programm für die Spielzeit 2019/2020 vor

Von Daniel Junker