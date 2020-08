Hildesheim

Sechs Werke für Kinder und Jugendliche bringt das Theater für Niedersachsen (TfN) in dieser Spielzeit zum ersten Mal auf die Bühne. Den Anfang macht das Theaterstück Brief an den Vater. Die Koproduktion mit dem Theater Persephone mit Texten von Franz Kafka handelt von einer tragischen Hassliebe zwischen Vater und Sohn. Das Stück feiert am Donnerstag, 29. Oktober, Premiere im Theo des Hildesheimer Stadttheaters und richtet sich an Jugendliche im Alter ab 14 Jahren.

Als „Stückentwicklung mit Schauspiel und Tanz“ hat das TfN das Stück Was glaubst denn Du! beschrieben. Ab Donnerstag, 12. November, können Kinder und Jugendliche im Alter ab acht Jahren die Koproduktion mit TheaterWeiter im Theo des Hildesheimer Stadttheaters erleben. Die Inszenierung von Nicole Pohnert, Klaus Michalski und Frank Watzke beschäftigt sich mit dem Glauben junger Menschen – und dem Zweifel daran – in den unterschiedlichsten Ausprägungen: von Religion über Menschenrechte bis zu Geld und Wissen.

Die Schneekönigin zur Weihnachtszeit

Als diesjähriges Familienmusical zur Weihnachtszeit zeigt das TfN in diesem Jahr Die Schneekönigin nach dem Märchen von Hans Christian Andersen, in dem Räuber und Eiswölfe ihr Unwesen treiben. Die böse Schneekönigin will die Welt beherrschen und entführt das Waisenkind Kay mithilfe eines teuflischen Spiegels. Um Kay zu retten, bricht seine Freundin Gerda zu einer gefährlichen Reise auf. Unter der musikalischen Leitung von Andreas Unsicker ist das Musical für Kinder ab fünf Jahren ab Sonntag, 15. November, zu sehen.

Philosophisch wird es im Theaterstück Die Große Frage, das das TfN in Koproduktion mit der Jugend-Theatergruppe Karo Acht auf die Bühne bringt. Auf Grundlage des Bilderbuchs von Wolf Erlbruch wurden die Texte gemeinsam mit Grundschulkindern entwickelt. Die Inszenierung von Oliver Dressel beschäftigt sich unter anderem mit der Frage, warum man überhaupt auf der Welt ist. Ob diese Frage beantwortet wird, können Kinder im Alter ab sechs Jahren ab Donnerstag, 3. Dezember, auf der Bühne im Theo in Erfahrung bringen.

Frederick ist ein Theaterstück nach dem Bilderbuchklassiker von Leo Lionni, in dem die kleine Feldmaus statt Vorräten lieber Sonnenstrahlen, Farben und Wörter sammelt. Die Koproduktion mit dem Theater Fata Morgana, die für Kinder ab vier Jahren geeignet ist, wirft auch Fragen über das Leben, Kunst und Fantasie auf. Ab Donnerstag, 6. Mai 2021, ist die Inszenierung von Thomas Esser im Theo des Stadttheaters zu sehen.

Als letzte Premiere im Bereich „Junges Theater“ ist ab Donnerstag, 10. Juni 2021, das Stück Krieg – Stell Dir vor, er wäre hier in einer Inszenierung von Moritz Nikolaus Koch im Foyer F1 zu sehen. Auf der Grundlage des Romans von Janne Teller entwirft das Stück ein fiktives Kriegsszenario mitten in Deutschland; ein 14-jähriger namenloser Protagonist berichtet in einem Monolog von der Flucht seiner Familie in den Nahen Osten. Dort erlebt er Leid und Einsamkeit, Anfeindungen, Sprachbarrieren, bürokratische Hürden und das ständige Gefühl, fremd zu sein. Die Produktion richtet sich an Jugendliche ab 13 Jahren.

Sechs Stücke kommen erneut auf die Bühne

Sechs weitere Werke bringt das Theater für Niedersachsen in dieser Spielzeit erneut auf die Bühne. Dazu gehört der Klassiker „Die drei Musketiere“, den das TfN als Erzähltheatersolo unter dem Titel Einer für alle ab Sonntag, 30. August, im Theo des Stadttheaters zeigt. Das Stück von Karin Eppler ist für Kinder im Alter ab acht Jahren geeignet.

Eine freie Bearbeitung des Kinderbuchs Der Grüffelo von Julia Donaldson und Axel Scheffler ist ab Mittwoch, 16. September, im Foyer F1 zu sehen. Die Inszenierung von Oliver Dressel für Kinder im Alter ab vier Jahren ist eine Koproduktion mit dem Theater Karo Acht und erzählt über die Kraft der Fantasie.

Tschick basiert auf dem gleichnamigen Jugendroman von Wolfgang Herrndorf. Die Koproduktion mit dem Theater Priapia13, die sich an Jugendliche ab 14 Jahren richtet, ist ab Donnerstag, 10. Dezember, auf die Bühne des Theo zu sehen.

Über Mut und Anderssein

Ebenso wie das diesjährige Weihnachtsmusical stammt auch die Buchvorlage das Märchens Die Abenteuer des hässlichen Entleins von Hans Christian Andersen. Das Kindermusical von Reiner Karl Müller und Anna Tafel, das über Mut und Anderssein erzählt, ist für Kinder ab drei Jahren geeignet. Die Koproduktion mit dem Theater Persephone wird ab Donnerstag, 17. Dezember, im Theo des Hildesheimer Stadttheaters aufgeführt.

Beauty or Beast lautet der Titel eines Theaterstücks in englischer Sprache, das das TfN am Mittwoch, 20. Januar 2021, erneut auf die Bühne bringt. Die Koproduktion mit dem Theater R.A.M. mit viel Musik basiert auf Motiven des Märchens „Die Schöne und das Biest“ richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter ab neun Jahren.

Ali Bey und Mr. Allen ist ein deutsch-englisch-türkisches Stück, das die Tücken der Verständigung in der Nachbarschaft thematisiert. Das TfN zeigt die Koproduktion mit dem Theater R.A.M. am Mittwoch, 26. Mai, im Theo des Stadttheaters. Geeignet ist die Produktion für Kinder ab sechs Jahren.

Vorverkauf startet am 21. August mit Einschränkungen

Der Vorverkauf beginnt am 21. August. Aufgrund der Corona-Pandemie können allerdings zunächst nur Karten für Vorstellungen im September erworben werden. Ab September läuft der Verkauf dann bis auf Weiteres für zwei Monate im Voraus. Aktuelle Informationen sowie Tickets gibt es beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (05121) 1693-1693 sowie im Internet auf tfn-online.de.

