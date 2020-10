Ein Theaterstück für Jugendliche mit Texten von Franz Kafka ist in dieser Woche im Foyer F1 im Stadttheater Hildesheim zu sehen. Die Kooperation mit dem Theater Persephone basiert auf einem Schriftstück, in dem Kafka die Beziehung zu seinem Vater aufarbeitet.

TfN zeigt am Wochenende „Brief an den Vater“ im Foyer F1

