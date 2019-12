Hildesheim

Wer über Weihnachten ins Theater gehen möchte, hat in Hildesheim die Gelegenheit dazu. „Die Prinzessin von Trapezunt“ heißt die Operette des Komponisten Jacques Offenbach, die das Theater für Niedersachsen am Mittwoch, 25. Dezember, auf die Bühne bringt. Erzählt wird die Geschichte einer verrückten Familie, die auf einem Jahrmarkt ein herrschaftliches Schloss gewinnt. Die Artisten, Gaukler und Clowns lassen ihr klägliches Schaustellerdasein hinter sich – und möchten sich lieber dem Leben als (Neu-)Adelige zuwenden.

In der Folge kommt es zu komischen Verwechslungen rund um die titelgebende Wachsfigur: Die Tochter bricht der „Prinzessin von Trapezunt“ beim Staubwischen die Nase ab und stellt sich deshalb selbst auf. Als ein Prinz das Wachsfigurenkabinett betritt, verliebt er sich in die vermeintliche Prinzessinnen-Attrappe. Schließlich entspinnt sich ein Reigen an wilden Sehnsüchten, Verwechslungen und leidenschaftlichen Liebesverwirrungen.

TfN ehrt Komponisten mit Aufführung an Weihnachten

„Die Prinzessin von Trapezunt“ wurde 1869 uraufgeführt. Zu Lebzeiten des deutsch-französischen Komponisten und Cellisten galt sie bereits als eines seiner populärsten Werke. Nach Offenbachs Tod geriet es in Vergessenheit. Zum 200. Geburtstag des am 20. Juni 1819 in Köln geborenen Komponisten wurde sein Werk wiederentdeckt. Um Offenbach zu ehren, bringt das Theater für Niedersachsen die Operette „Die Prinzessin von Trapezunt“ nun sogar über Weihnachten auf die Bühne des Hildesheimer Stadttheaters. Die musikalische Leitung übernimmt Adam Benzwi mit Unterstützung von Sergei Kiselev.

Die beim TfN erneut aufgeführte Version ist das Regiedebüt des Schauspielers Max Hopp, der in den vergangenen Jahren mit Oscar Straus’ Operetten „Eine Frau, die weiß, was sie will!“, „My Fair Lady“ und „Anatevka“ Erfolge an der Komischen Oper in Berlin feierte.

Die Aufführung am ersten Weihnachtstag, 25. Dezember, beginnt um 19.30 Uhr. Am Sonnabend, 22. Februar, ist das Stück ein weiteres – und letztes – Mal im Stadttheater Hildesheim zu sehen. Karten gibt es zum Preis von 12 bis 36 Euro (ermäßigt 9 Euro), bei der HAZ/NP-Geschäftsstelle an der Albert-Schweitzer-Straße 1 in Laatzen-Mitte, beim TfN-Servicecenter an der Theaterstraße 6 in Hildesheim, unter Telefon (0 51 21) 16 93 16 93 sowie im Internet auf tfn-online.de.

Von Daniel Junker