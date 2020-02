Gleidingen

Gefährden die in diesem Jahr anstehenden Straßen- und Stadtbahnarbeiten in Rethen und Gleidingen die örtlichen Unternehmen? Vor schwerwiegenden Folgen für die örtlichen Betriebe warnen Gleidingens Unternehmer. Alexander Volkmann, Eigentümer der Gleidinger Bäckerei Volkmann, verschaffte seinem Ärger über die Pläne am Montagabend im Ortsrat Luft.

Stein des Anstoßes ist die geplante Einbahnstraßenregelung, die in etwa von der Franz-Carl-Achard-Straße bis zum Orpheusweg reichen soll. Region und Infra wollen am 8. April damit beginnen, die Hildesheimer Straße zu sanieren und den Hochbahnsteig an der Haltestelle Galgenbergweg errichten. Während der Arbeiten, die voraussichtlich bis Ende des Jahres andauern werden, soll die Hildesheimer Straße in Richtung Rethen gesperrt sein. Autofahrer müssen dann auf die Bundesstraßen 6 und 443 ausweichen, was die Länge der Strecke vervielfacht.

Während der Stadtbahn-Bauarbeiten wird die Hildesheimer Straße monatelang zur Einbahnstraße. Quelle: Johannes Dorndorf

Bäckerei fürchtet um Existenz

Für Volkmann geht es um die Existenz. „Ich habe 30 Angestellte und lebe davon, dass auch Kunden aus Rethen und nicht nur aus Gleidingen zu uns kommen“, sagt der Bäckermeister. Etwa drei Viertel seiner Kundschaft gelange über die Hildesheimer Straße zu ihm. Er befürchtet nun, dass viele Kunden ausbleiben, weil sie den Umweg meiden – und einige auch nach Abschluss der Arbeiten ausbleiben könnten, wenn sie sich erst einmal umgewöhnt hätten. „Es geht um unsere Existenz – die meiner Familie, meines Geschäftes und der Angestellten“, warnte er eindrücklich im Ortsrat. Eigentliche anstehende Investitionen in neue Geräte will er daher vorerst zurückstellen.

Auch Carola Hahne vom Obsthof Hahne ist von den Plänen entsetzt – und erinnert an die Gleisarbeiten Mitte der Neunzigerjahre, als die Hildesheimer Straße sogar anderthalb Jahre gesperrt worden sei. „Wir hatten Leute hier, die geheult haben, weil sie sich nicht zurechtfanden: Es war ja alles gesperrt.“ Die Folgen für die örtliche Wirtschaft seien damals katastrophal gewesen: Wegen der Sperrungen hätten nicht nur die früheren Betreiber des heutigen italienischen Restaurants, sondern auch das Lebensmittelgeschäft Wülfel im Ortskern schließen müssen.

Viele steuern Bäcker und Obsthof an

„Wir haben damals angefangen, auf Märkten zu verkaufen, um uns zu retten“, sagt Hahne. Noch heute ist der Betrieb auf vielen Bauernmärkten vertreten, sodass die anstehende Sperrung den Obsthof zumindest nicht ganz so schwer treffen dürfte wie damals. Allerdings würden viele Kunden ihren Hof gezielt im Verbund mit der Bäckerei Volkmann ansteuern. „Viele machen eine Rundtour“, sagt sie.

Günter Bolten von der Gleidinger Unternehmergemeinschaft (GUG) teilt die Bedenken: Die Sperrung werde auch Handwerker, Gastronomen und andere Mitglieder vor Probleme stellen. „Wir fragen, warum die Straße insgesamt gesperrt werden muss.“ Man kenne das ja: Am Anfang werde eine Baustelle eingerichtet, und dann passiere auf einzelnen Abschnitten erst mal nichts.

Stadt sieht keine Alternative zur Sperrung

Die Stadtverwaltung sieht keine Alternative zur geplanten Einbahnstraßenregelung. So komme eine Baustellenampel wegen der Länge des Bauabschnitts – immerhin 700 Meter – nicht infrage, sagte Bau-Fachbereichsleiter Jürgen Pagels bei der Ortsratssitzung am Montagabend. „Der Rückstau würde weit in den Gleidinger Ortskern hineinreichen, sodass es zu unüberschaubaren Beeinträchtigungen käme.“ Die Bildung von Abschnitten sei ebenfalls nicht möglich, weil die Fläche als Lagerplatz für Baumaterial benötigt werde.

Zuhörer der Sitzung wollten wissen, warum keine Umleitung über die Triftstraße und Braunschweiger Straße möglich ist. „Dagegen sprechen eigentumsrechtliche Aspekte“, sagte Pagels. Zwar soll das Baugebiet in Zukunft tatsächlich an die Braunschweiger Straße angeschossen werden. Allerdings sei für die Zeit des anstehenden Bauprojekts mit den Eigentümern nur vereinbart, den Anschluss so herzustellen, dass für Motorroller, Feuerwehr- und Rettungsfahrzeuge befahrbar ist.

Die Triftstraße darf nur von Rettungsfahrzeugen, Radfahrern und Kraftfahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 60 Kilometern pro Stunde benutzt werden. Quelle: Johannes Dorndorf

Carola Hahne findet die Begründung dürftig: Sie glaubt, dass sich die Landwirte bereit finden würden zu helfen – sei es mit Flächen zur Lagerung des Baumaterials oder dem Einverständnis zur Herstellung der Verbindung zur Braunschweiger Straße. Volksmann und Hahne befürchten zudem, dass die Arbeiten am Ende länger dauern werden als angekündigt – so wie in den Neunzigerjahren.

CDU-Ortsratsmitglied Peter Jeßberger brachte den Vorschlag ins Gespräch, wenigstens Ausnahmegenehmigungen für Gewerbetreibende zu erreichen, sodass sie ebenfalls die Abkürzung über die Triftstraße nach Rethen nutzen könnten. Pagels versprach, den Vorschlag zu prüfen.

