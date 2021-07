Rethen/Gleidingen

Wie lässt sich der Radverkehr in Laatzen so führen, dass er sicher und schnell zugleich ist? Die Regelungen entlang der Hildesheimer Straße sind bislang Stückwerk: In Alt-Laatzen versucht es die Stadt mit Radfahrstreifen auf der Fahrbahn, in Grasdorf müssen Radfahrer sich entweder ohne Markierungen neben Autos auf die Fahrbahn quetschen oder in Schritttempo auf dem Gehweg fahren. Und zwischen Rethen und Gleidingen gibt es in einer Richtung einen Schutzstreifen und in der Gegenrichtung die Wahl zwischen einem Hindernisparcours um parkende Autos oder das Fahren im Schritttempo auf dem Gehweg.

Eine neue Lösung strebt die Stadt nun für den Abschnitt zwischen Grasdorf und Rethen an – und die könnte durchaus Modellcharakter bekommen: Denn nach kontroverser politischer Debatte im Vorfeld will die Stadt Radfahrern dort zwischen zwei Möglichkeiten wählen lassen. Wer schnell vorankommen möchte, kann auf der Fahrbahn neben den Autos fahren; langsame, vorsichtige Radfahrer und Kinder teilen sich einen neuen Weg abseits der Straße mit Fußgängern.

Neue Variante kombiniert Anforderungen

Das Konzept, das sich auf den Abschnitt zwischen der Einmündung Koldinger Straße und der Stadtbahn-haltestelle Steinfeld an der Grenze zu Grasdorf bezieht, ist ein Ergebnis kontroverser Diskussionen. Die von der Stadt beauftragten Planer hatten im Vorfeld einer Variante den Vorzug gegeben, die sich auf Markierungen auf der Fahrbahn beschränkt hätte. Im zuständigen Verkehrsausschuss stieß der Vorschlag jedoch nahezu geschlossen auf Ablehnung – gerade für Schüler wäre diese Lösung zu gefährlich, argumentierten sowohl die Fraktionen als auch der Jugendbeirat. Favorisiert wurde hingegen eine Variante, die einen gemeinsamen Geh- und Radweg abseits der Fahrbahn vorsah. Nachteil: Schnelle Pendler hätten dann nicht auf der Fahrbahn fahren dürfen. Einen solchen Weg auf dem bestehenden Grünstreifen zwischen Fahrbahn und Schienen zu realisieren, haben die Planer verworfen, um die bestehenden Bäume zu schützen.

Die neue Variante sieht vor, dass Radfahrer die Wahl haben, auf der Hildesheimer Straße (links) zu fahren oder im Schritttempo auf einem neuen Fußweg jenseits der Stadtbahn und der dahinter liegenden Bäume (ganz rechts). Quelle: Johannes Dorndorf

Die neue Variante kombiniert nun beide Möglichkeiten. Sie sieht vor, dass Radfahrer in Richtung Rethen auf einem rot markierten, 1,50 Meter breiten Schutzstreifen auf der Fahrbahn fahren dürfen. In Gegenrichtung reicht der Platz für einen solchen Streifen nicht aus, dort sind Fahrrad-Piktogramme auf der Fahrbahn geplant. Die gleiche Lösung hat die Stadt bereits auf der Hildesheimer Straße zwischen Rethen und Gleidingen realisiert. Anders als dort hätten Radfahrer allerdings hier auch die Alternative, auf einem neu anzulegenden, 3,50 Meter breiten Gehweg östlich der Stadtbahntrasse zu fahren, der für Radfahrer im Schritttempo freigegeben wird – in beide Fahrtrichtungen. Der Belag soll aus Mineralgemisch bestehen, damit ein später mögliches Baugebiet auf der Freifläche einfacher zu realisieren ist. In Fahrtrichtung Rethen gäbe es für Radfahrer sogar noch eine dritte Alternative auf dem bestehenden Gehweg entlang der Fahrbahn, der wie bislang für Radfahrer im Schritttempo befahrbar wäre.

Rat stimmt Kompromissvorschlag zu

„Mit dieser Kombilösung sind alle Belange des Alltagsradverkehrs und einer sicheren Schulwegeverbindung entlang der Strecke berücksichtigt“, argumentiert Stadtbaurat Axel Grüning. Der Rat der Stadt zeigte sich bei seiner Sitzung am Donnerstagabend davon überzeugt: Er winkte die Kompromissvariante bei einer Enthaltung einmütig durch.

Das Konzept soll nun zunächst in die städtische Stellungnahme zur neuen Stadtbahnhaltestelle Pattenser Straße einfließen, deren Planung Einfluss auf die Radverkehrsführung hat. Das Land bereitet derzeit die Planfeststellung für diesen Bereich vor. Ziel ist es laut Grüning, die neue Wegeführung für den Radverkehr im kommenden Jahr zu realisieren.

