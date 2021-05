Gleidingen

Im Laufe des Jahres 2023 soll auch Gleidingen erstmals barrierefrei mit der Stadtbahn erreichbar sein. Die Pläne für die neuen Hochbahnsteige im Bereich der jetzigen Buswendeschleife hat die Infrastrukturgesellschaft jüngst vorgestellt. Sie liegen bis Anfang Juni öffentlich aus. Wir stellen die wichtigsten Punkte daraus vor und haben auch nachgefragt, wie es mit dem wegen Sicherheitsbedenken derzeit umstrittenen Fahrradschutz-Streifen bei den Gleisen weitergehen soll.

Was ist das Besondere in Gleidingen-Nord?

Anders als bei den meisten anderen Haltestellen werden in Gleidingen-Nord zwei separate Hochbahnsteige für zwei Linien gebaut. Jener an der Hildesheimer Straße ist ein bis zu 70 Meter langer und vier Meter breiter Mittelhochbahnsteig mit entsprechenden Rampen. Auf der Seite zur Straße halten dort Stadtbahnen der Linie 1 aus Sarstedt, auf der anderen Seite jene der bis Gleidingen zu verlängernden Linie 2, die dort zugleich auch wenden. „In Richtung Hannover nutzen Fahrgäste ein und denselben Bahnsteig“, betonte Infra-Prokurist Martin Vey. Das erleichtert den Umstieg. Der zweite Hochbahnsteig für die Linie 1 Richtung Sarstedt liegt westlich davon, ist 56 Meter lang und wird nur von einer Seite angefahren, weshalb eine Breite von 2,5 Metern als ausreichend gilt.

Gibt es zusätzliche Ampeln?

Ja, mehrere, denn sowohl die Überwege über die Straße als auch über die Gleise zum dahinter liegenden Bahnsteig sollen sicher sein. Auf der Hildesheimer Straße entstehen neue Ampelanlagen am nördlichen Ende, auf Höhe der Einmündung der Straße Am Steinacker. Die zusätzliche Ampel zu den südlichen Bahnsteigenden steht auf Höhe der Hildesheimer Straße 525.

Wird es Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geben?

Ja, auf einer Fläche zwischen Hochbahnsteig und den Bushaltestellen für die Linie 390 sollen nach derzeitiger Planung zehn Fahrradbügel aufgestellt werden.

Was ändert sich für Radfahrer, wenn die Hochbahnsteige stehen?

Nicht viel, denn sie fahren weiterhin auf der Hildesheimer Straße. Die Markierungen hat die zuständige Region jüngst im Zuge der Fahrbahnsanierung so aufgebracht, wie sie später aussehen soll. Als knifflig gilt die Fahrtrichtung Süden. Dort fahren Radler auf einem von 1,85 auf 1,50 Meter verknappten Schutzstreifen am Hochbahnsteig vorbei, eh sie scharf einscheren, die Gleise queren und weiter Richtung Sarstedt fahren. Das Problem: Noch gibt es kein Bauwerk und der Schutzstreifen endet im Nichts. Zudem treffen Radler derzeit in einem sehr spitzen Winkel auf die vorhandenen Gleise, was die Sturzgefahr erhöht. Die Region hat Nachbesserungen für den Übergang angekündigt. Die Infra hat mit den Planungen für die Radverkehr nichts zu tun.

Für Radfahrer stellt das Queren der Gleise eine Sturzgefahr dar, weil sie in zu spitzem Winkel überfahren werden und sich die Reifen darin verfangen können. Die Region hat Nachbesserungen angekündigt. Quelle: Astrid Köhler

Was ist übergangsweise für Fahrradfahrer geplant?

Wie Regionssprecher Klaus Abelmann mitteilte, werden Piktogramme, sogenannte Sharrows, auf dem Untergrund im Bereich der Gleise aufgebracht, um Radfahrerinnen und Radfahrer nach Ende des Schutzstreifens die weitere Führung kenntlich zu machen. „Die Sharrows werden bis zum Knotenpunkt Hildesheimer Straße/Osterstraße/Ritterstraße etwa alle 50 Meter fortgesetzt.“ Zudem werde dort, im Bereich der beidseitigen Bebauung, der westliche Gehweg in Richtung Süden für Radfahrerinnen und Radfahrer freigegeben. Die Verkehrsbehörde der Stadt Laatzen will dies nun anordnen. Weil die Firmen zurzeit stark ausgelastet sind, kann es laut Region aber bis Juni dauern, bis die Markierungen aufgebracht sind.

Wie ist der aktuelle Zeitplan für den Bau der Hochbahnsteige?

Zuletzt hat es laut Infra noch einmal kleine Verzögerungen gegeben. Dem aktuellen Stand nach soll im Sommer 2022 mit dem Bau der Hochbahnsteige begonnen werden. Fertig werden diese nun drei bis vier Monate später als ursprünglich geplant: Ende 2023.

Sind noch Änderungen möglich?

Durchaus. Die Planfeststellung ist zwar abgeschlossen, doch liegen die Pläne derzeit noch aus und Einwände sind bis zum 1. Juni möglich. Danach erfolgt die Planfestlegung, die Vergabe und der Baubeginn.

Von Astrid Köhler