Laatzen

Die Bilder von Sandsäcke schleppenden Menschen haben viele noch vor Augen. Zuletzt kämpften 2017 Dutzende Helfer in Grasdorf mit Sandsäcken gegen das Sommerhochwasser. Damit es nicht mehr so weit kommt und um die Wohngebiete schnell und effizient zu schützen, hat die Stadt wie schon 2018 beschlossen, Geld in einen mobilen Deich aus Kunststoff investiert. Feuerwehrleute und Stadtbeschäftigte, die jüngst Auf- und Abbau testeten, sind zufrieden – zumal die neue Hochwasserbarriere Zeit spart.

Das System der Herstellerfirma Flexibox besteht aus jeweils fünf Meter langen Mehrkammermodulen aus strapazierbarem Kunststoff, die sich per Klettverschluss miteinander verbinden lassen. Die Module werden zunächst mit Luft, am Einsatzort selbst dann mit Frisch- oder Hochwasser gefüllt, sodass ein stabiler ein Meter hoher Wall entsteht. Im Falle einer Beschädigung können die einzelnen Kammern der Module nach Angaben der Stadt problemlos ersetzt werden.

Die zunächst mit Luft aufgepumpten Module werden am Einsatzort mit Wasser gefüllt, sodass sie einen stabilen Damm bilden. Quelle: Stadt Laatzen

Eingesetzt werden soll der neue bis zu 370 Meter lange Hochwasserwall vorrangig in dem von der Stadt Laatzen ausgemachten Gefahrenbereich nahe der Ohestraße: am Ostufer der Leine in Höhe der alten Feuerwache. Bei Bedarf könne es aber natürlich auch an jeder anderen Stelle im Stadtgebiet aufgestellt werden, teilte Sprecher Matthias Brinkmann mit.

Zeit- und kräftesparender Aufbau

Der Aufbau geht sehr schnell vonstatten, wie Feuerwehrleute, Betriebshof- und andere Stadtmitarbeiter in der vergangenen Woche bei einer Schulung auf dem Gelände der Feuerwache feststellten. Nach Angaben des Herstellers Flexibox reichen sechs Personen, drei Pumpen und Schläuche aus, um binnen einer Stunde 100 Meter Schutzwall zu errichten. Zum Vergleich: Um einen gleichlangen Schutzwall aus Sandsäcken aufzubauen sind 120 Menschen und acht Stunden nötig.

Laatzener Feuerwehrleute und Stadtmitarbeiter haben den Aufbau der mobilen Hochwasserschutzmodule geübt, mit dem sich auch Wandabschlüsse wasserdicht herstellen lassen. Quelle: Stadt Laatzen

Stadt kauft Hochwasserschutzelemente für 67.000 Euro

Das zeit- und kräftesparende System hat ihren Preis: 67.000 Euro hat die Stadt für den Kauf der 74 Elemente ausgegeben. Jedes einzelne wiegt 16 Kilogramm, ist wiederverwendbar und wird nun bei der Feuerwehr gelagert.

Ganz auf Sandsäcke verzichten könne und werde die Stadt trotz der Neuerung nicht, stellte Stadtrat Axel Grüning klar, allein schon deshalb, weil sich ganz Laatzen nicht mit einem 370 Meter langen Wall schützen lasse. Mit dem neuen System habe die Stadt aber mehr und bessere Möglichkeiten für den Hochwasserschutz. Der Kauf weiterer Elemente werde geprüft.

Von Astrid Köhler