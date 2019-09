Laatzen hat ab 1. Januar 2020 voraussichtlich die höchste Grundsteuer in ganz Niedersachsen. Bei der Ratssitzung am Donnerstag steht die Entscheidung über die geplante Erhöhung der Hebesätze an. Sie sollen auf über 600 Punkte steigen. Weil Wohnungseigentümer die Kosten weiterreichen können, dürften auch die Mieten steigen.