Laatzen-Mitte

Welche Möglichkeiten gibt es, das Klima sozialverträglich zu schützen, also möglichst viele Menschen mitzunehmen, ohne die Gesellschaft zu spalten? Bei seiner Suche nach Antworten will der Laatzener SPD-Bundestagsabgeordnete Matthias Miersch verstärkt Jugendliche einbeziehen – und die haben offenbar Interesse. Für den Ideenwettbewerb „How to: Climate Change“ haben sich 16 Gruppen aus neun Kommunen angemeldet, darunter die Albert-Einstein-Schule (AES) Laatzen, die Miersch am Donnerstag als Erstes besuchte. Im Zuge des Gesprächs mit Siebt- und Zehntklässlern entspannen sich angeregte Diskussionen über das Für und Wider verschiedener Energiequellen sowie Aspekte der Mobilität.

Flugreisen nach Venedig sind schon für 29 Euro zu haben und damit günstiger als eine Bahnfahrt nach Berlin, sagte Miersch. Und wenn sie ihre Großeltern mit öffentlichen Verkehrsmitteln auf dem Dorf besuchen wolle, müsse sie nach der langen Busfahrt noch 20 Minuten zu Fuß gehen, ergänzte die Siebtklässlerin Leona. Mobilitätsangebote sollten ausgebaut und neue Anreize zum Klimaschutz geschaffen werden, waren sich Miersch und die 20 Schüler einig. Als Beispiel nannten sie die höhere Besteuerung von Kerosin und flexiblere Angebote wie Rufbusse und elektrische Leihroller im ländlichen Bereich.

Ukraine-Krieg beeinflusst Debatte um Energiemix

Auch über die im Zuge des Ukraine-Kriegs entflammte Diskussion über Deutschlands Abhängigkeit von russischem Gas und von Kohleimporten aus Südamerika sowie mögliche Alternativen wurde gesprochen. „Wir können nicht alles mit Windrädern zupflastern“, meinte eine Schülerin. Erneuerbare Energien seien zwar gut, könnten den Bedarf aktuell aber nicht decken, weshalb Atomstrom unverzichtbar sei für den Energiemix, sagte Zehntklässler Simon. Frankreich und andere Länder argumentierten ähnlich, sagte Miersch, doch blieben die Endlagerung und die Sicherheitsaspekte bei dieser Energiequelle ungelöst. Zugleich gelte es, die eindringlichen Appelle des Weltklimarats ernst zu nehmen und den Anstieg der Erderwärmung zu begrenzen.

Angesichts der vielen unterschiedlichen Interessen in der Welt und auf den verschiedenen Ebenen sei Klimaschutz „eine höllenschwere Aufgabe“, sagte Miersch, doch es müsse gelingen. Dabei setzt er auf die grundsätzliche Bereitschaft in der Bevölkerung („85 Prozent der Menschen sind für den Klimaschutz“) und auf die Ideen der Jugend. Klimaschutz beginne schon im Kleinen. Im Sinne des globalen Denkens und lokalen Handels rief er die Schüler auf, Ideen zu sammeln. „Diskutiert offen und ohne Schere im Kopf“, ermunterte er die vornehmlich aus Schülern der Eine-Welt-AG und weiteren Interessierten bestehende jahrgangsübergreifende Gruppe. In den nächsten Wochen werden die Jugendlichen nun ihre Wunschthemen bearbeiten, diese schließlich verschriftlichen und bei einem Treffen aller 16 teilnehmenden Gruppen Mitte Juli vorstellen.

250 Jugendliche aus 13 Schulen arbeiten an Ideen für Klimaschutz Rund 20 Jugendliche der Albert-Einstein-Schule (AES) machen bei dem Ideenwettbewerb zum sozialverträglichen Klimaschutz mit, der vor Ort umgesetzt werden kann. Doch sie sind längst nicht die Einzigen. Auch am Erich-Kästner-Gymnasium sind 56 Schülerinnen und Schüler dem Aufruf des SPD-Bundestagsabgeordneten Matthias Miersch gefolgt. Sie beteiligen sich mit drei Gruppen. Über die AES und das EKG in Laatzen hinaus wollen noch Jugendliche aus weiterführenden Schulen in Barsinghausen, Hemmingen, Lehrte, Pattensen, Ronnenberg, Seelze, Springe und Wennigsen in den nächsten Monaten Vorschläge einreichen. Die Abschlussveranstaltung ist für den 12. Juli geplant. Dann sollen alle beteiligten rund 250 Schülerinnen und Schüler in Präsenz oder bei entsprechender Pandemielage auch digital zusammenkommen, um die verschiedenen Vorschläge vorzustellen und untereinander mit Beteiligung einer zusätzlichen externen Fachjury die Siegergruppe zu ermitteln. Die Gewinner werden mit einer Fahrt ins politische Zentrum nach Berlin belohnt.

Das Engagement der Schüler sei beachtlich, betonte Lehrerin Janna Wochnik, die auch die Eine-Welt-AG betreut. Diese arbeiteten in ihrer Freizeit an dem Projekt. Die AES ihrerseits unterstützt das Thema Nachhaltigkeit. Ziel ist es, Verantwortliche dafür in den Klassen zu benennen und beginnend mit einem unteren Jahrgang mittelfristig in der ganzen Schule zu etablieren.

Für sein Projekt „How to: Climate Change“ wird Miersch zeitnah auch noch die weiteren zwölf Schulstandorte aufsuchen. Der ursprünglich für Donnerstag geplante Besuch im Erich-Kästner-Gymnasium Laatzen musste kurzfristig verlegt werden – wegen einer wichtigen Sitzung im Zuge der Ukraine-Krise. Der Besuch dort soll nun zeitnah nachgeholt werden.

Von Astrid Köhler