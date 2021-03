Im Leine-Center gibt’s ab sofort Gratis-Schnelltests

Laatzen-Mitte

Im Leine-Center werden ab sofort Corona-Schnelltests angeboten. In den Räumen des früheren Schuhgeschäft CCC am Haupteingang zum Neubautrakt des Centers können sich Laatzener kostenlos auf das Virus testen lassen. Bürgermeister Jürgen Köhne gehörte am Montag zu denjenigen, die das neue Angebot bei der offiziellen Eröffnung ausprobierten. „Das funktioniert wunderbar“, sagte Köhne nach dem Prozedere, das wie erhofft mit einem negativen Nachweis ausfiel. Das Angebot hatte sich offenbar bereits früh herumgesprochen: Am Montagvormittag war bereits eine Reihe von Interessierten erschienen.

Das Corona-Testzentrum am Südeingang ist seit Montag geöffnet. Quelle: Stephanie Zerm

Möglich sind sowohl die einmal wöchentlich kostenlosen Tests als auch die jederzeit buchbaren kostenpflichtigen Antigen-Schnelltest, teilt das Center-Management mit. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. „Somit hat jeder Bürger die Chance, sich schnell und kostenlos testen oder den Test auf eigene Kosten durchführen zu lassen.“ Die Kapazität reiche für bis zu 10.000 Tests pro Woche. Der Test erfolge per Rachen- und Nasenabstrich, nach 15 Minuten steht dann das Ergebnis fest. Testort und -zeitpunkt werden dann digital bescheinigt.

Testzentrum ist werktäglich von 10 bis 20 Uhr geöffnet

„Ein negatives Ergebnis soll im Rahmen des sogenannten Freitestens zukünftig für Besucher in der Gastronomie, bei körpernahen Dienstleistungen und vielen Gelegenheiten im privaten Bereich verwendet werden und somit helfen, verlorene Freiheiten wieder zu ermöglichen“, heißt es beim Center-Management. Geplant sei zu einem späteren Zeitpunkt auch der Verkauf von Corona-Schnelltests und von weiteren Produkten zum Thema Infektionsschutz. „Neben dem Impfen ist das Testen ein zentrales Element, um die Pandemie besser in den Griff zu bekommen“, sagt Center-Manager Guillermo Poveda Fernandez.

Betrieben wird das Testzentrum von der MCS Health Services GmbH unter dem Namen „Mein Corona Schnelltest“. Der Zugang erfolgt über den Center-Haupteingang auf der Südseite des Leine-Centers. Es ist montags bis sonnabends von 10 bis 20 Uhr geöffnet.

Von Johannes Dorndorf