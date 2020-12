Alt-Laatzen

Wer am 24. Dezember einen der sechs Heiligabendgottesdienste in der Immanuelkirche miterleben will, muss sich ab Montag, 21. Dezember, telefonisch im Gemeindebüro anmelden. Möglich ist dies in der Zeit von 9 bis 12 Uhr sowie von 15 bis 18 Uhr unter der Rufnummer (05 11) 8 74 46 40. Auch an den beiden Folgetagen – Dienstag und Mittwoch – könnten noch Plätze vergeben werden, voraussetzt es sind noch welche frei. Aufgrund der Corona-Bestimmungen dürfen derzeit nur maximal 66 Menschen die Kirche besuchen.

Der Heiligabend beginnt bei Immanuel mit zwei Familiengottesdiensten um 10.30 und 12.30 Uhr unter der Leitung von Pastor Matthias Freytag. Am Nachmittag hält der Pastor um 14 und 15 Uhr kurze Andachten im Stehen auf dem Kirchvorplatz, wobei die Besucher auch dort, ebenso wie in der Kirche, eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen müssen. Die beiden Christvespern mit Prädikant Wilfried Bergau-Braune beginnen um 16 und 18 Uhr in der Kirche.

Persönliche Andacht am 23. Dezember in der Alten Kapelle

Einen Tag vor Heiligabend, am Mittwoch, 23. Dezember, öffnet die Gemeinde die Alte Kapelle von 16 bis 17.30 Uhr für die persönliche Andacht. Dort stehen auch Kerzen bereit, die an der Osterkerze entzündet und mit nach Hause genommen werden können. Eine Anmeldung dafür ist nicht erforderlich.

Von Astrid Köhler