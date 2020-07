Hannover

Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in der Region Hannover geht weiter zurück. Am Mittwoch meldete das Gesundheitsamt nur noch 16 Infizierte, acht weniger als noch am Vortag. Fünf der aktuell Infizierten kommen aus der Landeshauptstadt. In Springe sind derzeit noch vier Menschen infiziert, in Laatzen drei, in Langenhagen zwei und in Lehrte und Ronnenberg jeweils einer. Alle anderen Städte und Gemeinden der Region sind frei von Corona.

Rückgang in ganz Niedersachsen

Auch niedersachsenweit ist das Virus auf dem Rückzug. Von Dienstag auf Mittwoch wurden dem Landesgesundheitsamt lediglich 21 Neuinfektionen gemeldet. Derzeit gibt es in Niedersachsen 361 Infizierte. Besonders stark betroffen ist die Stadt Delmenhorst und der Landkreis Vechta. Im benachbarten Bundesland Nordrhein-Westfalen hat sich die Lage dagegen noch nicht entspannt. Dort hat es von Dienstag auf Mittwoch fast 120 Neuinfektionen gegeben, das entspricht einem Drittel aller Neuinfektionen in ganz Deutschland.

Von Mathias Klein