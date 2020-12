Laatzen-Mitte/Rethen

Zwischen den Jahren beschreibt nicht nur die Spanne zwischen Weihnachten und Silvester, sondern häufig auch einen Zeitraum, den Menschen zwischen Einkaufsregalen und Grabbeltischen verbringen: zum Umtauschen und Reklamieren von Geschenken, Einlösen von Gutscheinen und der Jagd nach allerlei Reduziertem. Wegen des Lockdowns wird das zumindest im stationären Handel schwierig. Wie gehen die Händler in Laatzen damit um?

Der Expert-Technikmarkt im Leine-Center ist auf Umtäusche vorbereitet. Die Filiale im Obergeschoss hat ohnehin eine Anlaufstation für Kunden eingerichtet. Vor der Eingangstür ist ein Bereich abgesperrt, der als Infopunkt gekennzeichnet und mit Desinfektionsmittelspender versehen ist. Die einzelnen Mitarbeiter sprechen die wartenden Kunden an und klären die jeweiligen Anliegen.

Beratung, Neukauf, Lieferung

An der Station können zwischen 9 und 17 Uhr Elektrogeräte umgetauscht oder reklamiert werden, auch Beratung und Neukauf ist möglich – eine Waschmaschine geht schließlich unabhängig von Pandemieverlauf und Weihnachten kaputt. Eine Lieferung kann auch per Liefertaxi oder Lieferdienst vereinbart werden.

Filialleiter Ricardo Mielke und seine Mitarbeiter nehmen beim Expert-Technikmarkt im Leine-Center Umtäusche und Reklamierungen an. Auch online Bestelltes kann hier abgeholt werden. Quelle: Katharina Kutsche

Filialleiter Ricardo Mielke ist mit seinen Mitarbeitern in normaler Besetzung im Laden, schließlich bietet das Unternehmen auch telefonische Beratung sowie einen Service per Messengerdienst Whatsapp. Wer einen ablaufenden Gutschein besitzt oder bei einem Umtausch wegen der aktuellen Situation über die Frist komme, müsse sich keine Gedanken machen, sagt Mielke: „Wir regeln das auf Kulanz. Die Gesundheit und Sicherheit unserer Kunden gehen vor.“

Abhol-Service: In manchen Geschäften ja, in anderen nicht

An der Station ist auch der sogenannte Click & Collect-Service möglich: im Internet bestellen, vor Ort abholen. Das bietet auch die Buchhandlung Thalia im Leine-Center. Über die Webseite des Unternehmens sind – wie üblich – sowohl reine Online-Bestellungen nach Hause möglich als auch in die Filiale: Sie ist für diese Zwecke montags bis samstags von 10 bis 18 Uhr (Silvester 9.30 bis 14 Uhr) besetzt.

Die Mitarbeiter im Laden nehmen aber auch Umtäusche und Reklamationen entgegen, etwa wenn der neue eReader nicht funktioniert. An der linke Seite der Filiale ist eine Tür geöffnet, an der Kunden klingeln können, sie werden dann bedient. Wie eine Thalia-Mitarbeiterin erklärt, sind Rücknahmen länger als sonst möglich: unproblematisch bis Ende Januar oder Mitte Februar, sofern die Kunden den Kaufbeleg mitbringen.

Kein Anspruch! Übrigens: Es ist ein weit verbreitetes Missverständnis, dass Hersteller und Händler Ware zurücknehmen müssen, wenn sie dem Kunden nicht gefällt oder nicht passt. Rücknahmen sind immer Kulanzsache. Nur im Online-Handel ist eine 14-tägige Rückgabefrist gesetzlich vorgeschrieben. Anders ist es bei beschädigter Ware oder Garantiefällen – hier sind die Händler verpflichtet, den Mangel zu beheben oder das Produkt umzutauschen.

Bei Decathlon gibt es diesmal keine Abholung: Die Filiale in der Karlsruher Straße ist komplett geschlossen. Unter der Telefonnummer für Laatzen wird lediglich auf das Online-Angebot des Unternehmens verwiesen. Für registrierte Nutzer räumt Decathlon ein verlängertes Rückgaberecht von 90 Tagen ein, sofern die Ware zwischen dem 10. November und 31. Dezember gekauft wurde. Diese Frist gilt unabhängig von den gesetzlichen Widerrufsrechten und Gewährleistungspflichten – und sie wird nicht um die Filial-Schließzeit seit 16. Dezember verlängert.

Die Douglas-Filiale im Leine-Center ist komplett geschlossen. Telefonische Bestellungen bietet nur die Filiale in Hannover. Quelle: Katharina Kutsche

Auch die Parfümerie Douglas im Leine-Center ist geschlossen. Den Click & Collect-Service bietet nur die hannoversche Filiale in der Karmaschstraße. Auf seiner Webseite weist das Unternehmen darauf hin, dass Geschenk-Gutscheine und Retouren aktuell nicht entgegengenommen werden können. Für die Zeit des Lockdowns seien die Retourenfristen verlängert, sodass ein Umtausch danach problemlos sei.

Fürs Bauen und Einrichten

Bei Porta in Rethen dagegen ist das Warenlager von 9 bis 18 Uhr geöffnet: Bestellungen aus dem Onlineshop können in dieser Zeit montags bis sonnabends (Silvester geschlossen) in der Lüneburger Straße abgeholt werden. Wer allerdings etwas umtauschen oder reklamieren möchte, muss sich telefonisch unter (05731) 609861 an den Kundenservice wenden, das Möbelhaus selbst ist nicht besetzt. Unter der genannten Telefonnummer sind auch Beratungen und ein Live Chat während der Geschäftszeiten möglich. Für Umtäusche gelten zwar die üblichen Fristen – sie beginnen aber erst, wenn die Filiale wieder geöffnet hat.

Auch die Baumärkte Obi und Bauhaus bieten einen Liefer- und Abholservice, falls Kunden während des Lockdowns renovieren oder heimwerken möchten. Sie sind grundsätzlich nur für Gewerbetreibende geöffnet. Privatleute können aber Produkte reservieren und im Rethener Obi-Markt in der Lüneburger Straße abholen. Geöffnet ist von 8 bis 20 Uhr (Silvester bis 14 Uhr). Neu ist, dass Kunden ab einem Mindestbestellwert von 100 Euro telefonisch im Markt unter (05102) 9185 bestellen können, das Unternehmen liefert im Umkreis von 50 Kilometern kostenlos nach Hause.

Ähnlich hat es Konkurrent Bauhaus geregelt: Der Markt in der Erich-Panitz-Straße liefert, wie auch außerhalb der Pandemie, ohne Mindestbestellwert, aber mit regulären Speditionsgebühren (telefonische Bestellung unter (0511) 898150-0; geöffnet ist von 7 bis 20 Uhr). Beide Unternehmen haben zudem weiterhin ihren üblichen Onlineshop – und akzeptieren Umtäusche auch nach Ablauf von Fristen.

Von Katharina Kutsche