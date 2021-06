Laatzen

Wie läuft die Integration in Laatzen? Was fehlt und was wünschen sich Zugewanderte? Um diese Fragen ging es am Dienstag bei der ersten Integrationskonferenz der Stadt. Die Resonanz war groß. Insgesamt schalteten sich 62 Menschen bei der Onlineveranstaltung zu, die von der Koordinatorin für Integration und Teilhabe der Stadt Laatzen, Suvar Keskin, moderiert wurde. Darunter waren auch viele Zugewanderte, von denen einige über ihre Ankunft in Laatzen berichteten.

Keine Hilfe in den Neunzigerjahre

„Ich hatte finanzielle Probleme, als ich nach Deutschland kam“, berichtete Saruar Bassireh, der in den Neunzigerjahren aus dem Irak zum Studieren nach Hannover gekommen war. Das Vermögen seiner Eltern sei von Iraks damaligem Herrscher Saddam Hussein beschlagnahmt worden. „Außer meinem Bruder und meinen Landsleuten hat mir damals niemand geholfen“, berichtet der Bauingenieur, der eine Deutsche geheiratet hat und seit mehr als 20 Jahren in Rethen lebt. Für ihn sei es schwer gewesen, mit Deutschen in Kontakt zu kommen. „Man weiß nicht, wo man als Migrant hingehen soll.“ Angebote wie interkulturelle Kinoabende oder Picknicke gibt es aus seiner Sicht immer noch zu wenige in Laatzen.

„Integration fängt in der Nachbarschaft an“, betonte Olu Arigbabu, der vor mehr als 50 Jahren aus Nigeria nach Laatzen gekommen ist. „Um sie kennen zu lernen, habe ich alle Nachbarn nach meiner Ankunft zum Essen eingeladen.“ Dies funktioniert aus Bassirehs Sicht jedoch nicht immer. „Wir haben auch unsere Nachbarn eingeladen, eine Gegeneinladung kam aber nie.“

Auch die 21-Jährige Diana Istanbouli, die mit ihrer Familie vor dem Krieg in Syrien geflohen ist und seit 2016 in Laatzen lebt, wünscht sich einen Treffpunkt, an dem Jugendliche zusammen lernen und miteinander ins Gespräch kommen können. Davon abgesehen habe ihre Familie viel Hilfe erhalten, sagt Diana Instanbouli. „Die Stadt hat uns sofort eine Wohnung zur Verfügung gestellt. Außerdem haben uns Ehrenamtliche und das Sozialamt unterstützt.“

Mehr interkulturelle Veranstaltungen gewünscht

Um die Barriere zwischen Geflüchteten und Deutschen zu überwinden, wünscht sich ihr Vater Wasim Istanbouli ebenfalls mehr interkulturelle Veranstaltungen wie das Fest der Kulturen im Park. „Gemeinsam Essen, Trinken und Musikhören schafft viele Kontakte“, sagte auch Constanze Pathmaperuma vom Laatzener Seniorenbeirat, deren Ehemann aus Sri Lanka stammt. „Es ist wichtig, Stereotypen zu brechen und sich näher kennenzulernen“, betonte die syrische Journalistin Hala Koutrach, die seit 2015 in Deutschland lebt und sich im Projekt „Konfliktprävention durch kulturelle Vielfalt“ engagiert. Das Projekt wird mit Mitteln des Niedersächsischen Integrationsfonds gefördert.

Bereits im Vorfeld hatte die Stadt eine Situationsanalyse erstellen lassen, in der mehr als 100 Vereine, Verbände und Institutionen sowie Schulen und Kirchen zum Thema Integration befragt wurden. Das Ergebnis fasste Koordinatorin Suvar Keskin so zusammen: „In Laatzen wird viel für die Integration von Zugewanderten getan. Aber es sind weitere Bedarfe vorhanden.“ So wünschten sich Zugewanderte nicht nur mehr Kontakt zu Deutschen, sondern auch ein großes Angebot an Wohnungen – vor allem für Familien mit mehreren Kindern und Alleinstehende – sowie mehr Treffpunkte, mehr Fachärzte, mehr Sprachkurse für Frauen mit Kindern und mehr Informationen zu Themen wie Schulpflicht, Umwelt- und Klimaschutz, Mülltrennung, Geburtshilfe und Verhütung.

Die Veranstaltung war der Auftakt für einen zukünftig regelmäßigen offenen Austausch zum Thema Integration. Sie soll jährlich ausgerichtet werden.

Von Stephanie Zerm