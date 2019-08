Laatzen-Mitte

„Hier etwas mehr diagonal – er hat einen etwas schmalen Rücken“, korrigiert Luisa Oyen die Stellung in der zweiten Reihe der Norddeutschen Flachpyramide. Was wie ein Paradoxon klingt, ist eine Figur, die neun Jugendliche aus vier Ländern beim Zirkusworkshop des Internationalen Jugendcamps zu bilden versuchen. Oyen – die Lehrerin arbeitet schon lange beim Laatzener Kinder- und Jugendzirkus Johnass mit – muss ebenso wie ihre Mitstreiterinnen Alina und Kyra Völkel immer wieder eingreifen und Hilfestellung geben. Aber am Ende klappt es doch, und dann erklärt sich auch der Name: Niemand steht, alle knien, und deshalb bleibt die Pyramide vergleichsweise flach, so Oyen.

Aufführung am Sonnabend

Sechsmal jeweils drei Stunden lang haben die 14- bis 18-Jährigen Zeit, das Programm einzustudieren, das sie bei der (internen) Abschlussveranstaltung des Jugendcamps vorführen wollen. Dabei werden sie auch verschiedene Jonglagetechniken sowie Kletter- und Turnkünste am Vertikaltuch präsentieren.

Der Zirkusworkshop war beim Camp mit knapp 40 Teilnehmern aus Laatzen und den Partnerstädten Guben ( Brandenburg), Gubin ( Polen), Grand Quevilly ( Frankreich) sowie dem israelischen Nes Ziona der am stärksten besuchte. „Darüber sind wir auch froh“, sagt Karsten Frese vom städtischen Kinder- und Jugendzentrum. In den anderen (Medien, Kunst, Theater) seien weniger Kapazitäten vorhanden gewesen.

Laatzen ist zum dritten Mal Gastgeber

Bei dem Camp bleiben die Jugendlichen zehn Tage unter dem Motto „Internationales Verständnis“ zusammen. Die Stadt Laatzen beteiligt sich seit 2009 an dem Programm und ist bereits zum dritten Mal Gastgeberin. Dabei solle „jungen Menschen die Möglichkeit gegeben werden, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam das Miteinander in Europa zu stärken“, erklärt Stadtsprecher Matthias Brinkmann.

Das sehen die Jugendlichen offenbar genauso: Die Chance zur Begegnung mit Menschen aus anderen Ländern habe ihn zur Teilnahme motiviert, sagt Eden aus Nes Ziona. „Gerade wir Israelis müssen oft Stereotype über unser Land aufbrechen.“ Das Kennenlernen von ausländischen Jugendlichen zählt auch für Rodin aus Grand Quevilly zu den wichtigsten Gründen für seine Reise nach Laatzen. „Es ist schön, mit Menschen aus anderen Ländern zusammen zu sein“, meint auch Hannah aus Guben.

Eden ist aufgefallen, dass „die Deutschen sehr freundlich miteinander umgehen“, und auch ihm gegenüber seien alle sehr höflich gewesen. Robin hat gegenüber Frankreich Unterschiede im Lebensstil und beim Essen ausgemacht, aber vor allem ist ihm eins aufgefallen: „Es ist alles so sauber hier.“

