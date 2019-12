Laatzen

In den vergangenen zwölf Monaten ist einiges in Laatzen passiert. Die folgenden Themen haben die Menschen in der Stadt besonders bewegt.

Laatzen streitet um den Verkehr

Für viel Aufregung sorgt im Jahr 2019 die Verkehrsplanung in Laatzen. Die Ratspolitik diskutiert mit viel Schärfe über einen Entwicklungsplan zum Thema, der unter anderem Fahrradstreifen auf der Hildesheimer Straße in Rethen, aber auch eine Fahrspurreduzierung zugunsten von Radfahrern und Lieferverkehr in Alt-Laatzen vorsieht. Auch der Umbau der Kreuzung Erich-Panitz-Straße/ Würzburger Straße stößt auf Protest: Erst nervt die Dauerbaustelle, dann hängen Ampeln falsch und der Wegfall einer Geradeausspur führt mangels Vorwegweiser zu Regelverstößen. Auch die Radwegeführung ist für viele gewöhnungsbedürftig.

Mehr Platz für Radfahrer: Die Kreuzung Erich-Panitz-Straße/Wülferoder Straße erhält im Sommer auffällig rote Markierungen für Radstreifen. Quelle: Torsten Lippelt

Brandserie im Rathaus

Ein Feuerteufel treibt in den Sommermonaten sein Unwesen im Rathaus. Im Juni und August wird das Gebäude zweimal evakuiert: wegen Bränden im Keller und einer Teeküche. Die Verwaltung schottet daraufhin das Untergeschoss komplett ab, schließt im übrigen Rathaus sämtliche Flurtüren und installiert Klingeln. Der Täter ist noch immer nicht gefasst.

Im Keller des Laatzener Rathauses sind Papiercontainer in Brand geraten. Sämtliche Ortsfeuerwehren waren mit etwa 70 Helfern Einsatz. Im Keller des Laatzener Rathauses sind Papiercontainer in Brand geraten. Sämtliche Ortsfeuerwehren waren mit etwa 70 Helfern Einsatz. Quelle: Daniel Junker

Section Control startet

Das Streckenradar Section Control bei Gleidingen geht im Januar in Betrieb – mehr als vier Jahre nach der Installation. Zwischenzeitlich stoppt ein Gericht die Pilotanlage jedoch, nachdem ein Laatzener Anwalt geklagt hatte. Im November gibt es dann endgültig grünes Licht für den neuen Blitzer.

Bei dem Streckenradar an der Bundesstraße 6 in Laatzen wird das Tempo von Autofahrern über einen längeren Straßenabschnitt kontrolliert. Quelle: dpa (Stratenschulte)

Viele Baustellen bei der Leine-VHS

Für die Leine-VHS ist 2019 ein turbulentes Jahr. Während der Vorbereitungen für den Umzug nach Laatzen-Mitte feuern die Aufsichtsgremien den Geschäftsführer. Auch der Umzug auf die noch laufende Baustelle verläuft chaotisch: Mitarbeiter arbeiten seitdem im Baulärm, Teilnehmer kämpfen sich durch die Baustelle zu den Kursräumen.

Baustelle Leine-VHS: Auch zwei Monate nach dem Umzug der Leine-VHS sind die Arbeiten im neuen Gebäude nicht abgeschlossen. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Treffpunkt für queere Jugendliche

Der homofeindliche Übergriff auf einen 14-Jährigen wird zum Anlass, den Andersroom bei St. Petri in Rethen zu gründen: den in der Landeskirche ersten offenen Treff für schwule, lesbische, bi- und transsexuelle (kurz: queere) Jugendliche. Regionaldiakon Gunnar Ahlborn, der Zeuge des Vorfalls war, sowie zahlreiche weitere Kirchenvertreter und auch Bürger unterstützen die schnell wachsende Gruppe. Der Andersroom ist inzwischen wöchentlich zweimal geöffnet.

Rund 20 Jugendliche kommen regelmäßig zu den Treffen im AndersRoom der St.-Petri-Gemeinde mit Regionaldiakon Gunnar Ahlborn (rechts). Quelle: Stephanie Zerm

Viele Klagen über Wohnscheibe

Die Wohnscheibe am Marktplatz bleibt auch 2019 in den Schlagzeilen: Zu Jahresbeginn klagen Bewohner über Dreck und Fäkalien im Treppenhaus, defekte Fahrstühle und Drogenkonsum. Im Januar und Februar fällt der Fahrstuhl mehrere Wochen aus, im Oktober fallen sogar Fassadenteile herab, sodass der Eigentümer Deutsche Wohnen die Marktplatz-Galerie sperrt. Immerhin stellt der Vermieter einen Sicherheitsdienst ein und kündigt eine Fassadensanierung an.

Abgesperrte Wohnscheibe: Damit die Patienten den Eingang im Erdgeschoss finden, hat Zahnärztin Olena Petrushanska einen Zettel an das Absperrgitter gehängt. Quelle: Zerm (Archiv)

Menschen des Jahres

Im Frühjahr gründet Holger „Bullo“ Schreiber mit Gleichgesinnten den Verein „ Re­then rockt“ – mit dem Ziel, den Zusammenhalt im Ort zu stärken. Seitdem veranstaltet er mobile Konzerte.

Holger "Bullo" Schreiber (links) und Jörg Janicki konzertieren als Rethener Rübennasen und sind im Verein Rethen rockt aktiv. Quelle: Stephanie Zerm

Marisa Heiser(15) vom Erich-Kästner-Gymnasium hat sich mit den Auswirkungen von Zigarettenstummeln auf das Pflanzenwachstum beschäftigt und deren Schädlichkeit nachgewiesen. Beim Landeswettbewerb Jugend forscht erreicht sie den ersten Platz.

Jugend forscht Regionalwettbewerb: Ausstellung im Lichthof der Leibniz Universität, Welfengarten 1 Marisa Heiser Foto: Samantha Franson Quelle: Samantha Franson

Ein Vierteljahrhundert Rethener Geschichte hat die Ortsbürgermeisterin Helga Büschking geprägt. Noch länger, 28 Jahre, saß sie für die SPD im Ortsrat und auch im Rat war sie aktiv. Im Mai feierte die 75-Jährige ihren Abschied aus der Politik.

Ein Vierteljahrhundert für Rethen: Die langjährige Ortsbürgermeisterin, Rats- und Ortsratsfrau sowie Rethener SPD-Politikerin Helga Büschking erhält Urkunden von ihrem Amtsnachfolger Ernesto Nebot (links) und Dirk Ulrich Mende vom Niedersächsischen Städtetag. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Zahl des Jahres: 20

20 Theaterstücke hat die Doppeldorfbühne Ingeln-Oesselse seit 1998 einstudiert. Weil die Technik und das Bühnenbild immer aufwendiger wurden, aber auch aus Altersgründen wurde „Schau nicht unter das Rosenbeet“ ihr letztes Stück.

Zitat des Jahres

„Ich bedauere es, dass vor allem Kinder nicht in die Ganztagsbetreuung kommen, die es dringend nötig hätten. Das ist eine strukturelle Benachteiligung, die wir verantworten.“

Arne Bungeroth, Leiter der Laatzener Kinder- und Jugendhilfe, zur Kinderarmut in Laatzen und zur Bevorzugung von berufstätigen Familien bei der Vergabe von Hortplätzen im Kita-Bereich

Von Johannes Dorndorf und Astrid Köhler