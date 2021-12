Laatzen

Welche Menschen haben Laatzen 2021 besonders geprägt? Wer hat von sich reden gemacht, wer hat etwas bewegt, wer besonders im Fokus gestanden? Wir stellen fünf Menschen und Initiativen vor, die 2021 den Unterschied gemacht haben.

1. Die Impf- und Testkönige

Janosch Katt (links) und Robin Chudalla haben Laatzen 2021 beim testen und impfen nach vorne gebracht. Quelle: Astrid Köhler

Im zweiten Jahr der Pandemie ist Corona auch 2021 das prägende Thema, mit allen Höhen und Tiefen. Um die Ausbreitung des Virus zu unterbinden, wird das Testen zum neuen Volkssport – teils erzwungenermaßen, weil ohne Tests ja zeitweise kaum noch etwas geht. Besonders hilft dabei das Engagement von Ärzten und Apothekern – allen voran Robin Chudalla und Janosch Katt: Die beiden Orthopäden richten bereits im Dezember 2020 die erste Corona-Teststelle im Laatzener Stadtgebiet ein, die in den Folgewochen auch von vielen Auswärtigen genutzt wird. Im November sind Chudalla und Katt dann wieder vorne dabei – diesmal mit der ersten, nicht von der Region organisierten offenen Impfstelle über den Praxisräumen des Orthocentrum an der Würzburger Straße.

2. Die Abräumerinnen

Petra Herrmann (links) und Bärbel Ulmer haben dem Müll in Laatzen den Kampf angesagt. Quelle: Stephanie Zerm

Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass das Leben in Laatzen-Mitte ohne Petra Herrmann und Bärbel Ulmer ein bisschen hässlicher wäre. Die beiden Rentnerinnen machen sich einmal in der Woche für drei Stunden auf den Weg, um ihren Stadtteil von wildem Müll zu befreien. „Nach den drei Stunden Müllsammeln bin ich zwar immer etwas erschöpft“, sagt Petra Herrmann über ihre ehrenamtliche Arbeit. „Aber es ist ein gutes Gefühl, etwas für die Gemeinschaft zu tun.“ Hinzu komme, dass ihr und ihrer Mitstreiterin das Müllsammeln Spaß macht. „Man tut etwas Sinnvolles und bekommt auch Lob von anderen.“

3. Der Neue im Rathaus

Der Plakate-Wahlkampf in Gleidingen ist eröffnet, wie am Haus von Kai Eggert nicht zu übersehen ist. Kai Eggert Quelle: Johannes Dorndorf

Dieser Wahlkampf ist besonders: Erstmals geht die Laatzener SPD mit einem parteilosen Kandidaten in die Bürgermeisterwahl – und ist damit erfolgreich. Der 45-jährige Gleidinger Kai Eggert stellt früh unter Beweis, dass er sich nicht mit kleinen Brötchen zufrieden gibt. Er ist der erste, der mit Großplakaten für sich wirbt und lässt sogar eine ganze Hauswand mit seinem Konterfei bekleben. Und er ist auch derjenige, der am lautesten Kritik am Status Quo im Rathaus übte. Am Ende mit Erfolg: Bei der Stichwahl am 26. September setzt sich Eggert mit 53,7 Prozent gegen seinen Mitbewerber Christoph Dreyer (CDU) durch.

4. Die Ehrenamtlichen Tester

Marc Gronenberg (von links) und Birte Filzek haben sich bei „Ingeln-Oesselse aktiv“ für Coronatests engagiert, Holger Schreiber in Rethen. Quelle: Daniel Junker

Und nochmal Corona: Testkapazitäten im Zentrum gibt es in Laatzens Zentrum schon früh – ganz anders in den Ortsteilen. Ohne das Engagement einiger Laatzener Vereine, die gemeinsam mit Apothekern Testangebote auf die Beine stellen, wäre es auf dem Land schwierig. Besonders engagieren sich Holger „Bullo“ Schreiber vom Verein „Rethen Rockt“ und das Team um Marc Gronenberg von Ingeln-Oesselse aktiv, die sowohl im Frühjahr als auch während der vierten Welle im Herbstgemeinsam mit den Apothekern vor Ort Testangebote machen. Denn wer möchte schon von Ingeln-Oesselse nach Laatzen-Mitte fahren, nur um dann im Heimatort einmal zum Friseur gehen zu können?

5. Die erste Frau an der Spitze

Friederike Otte ist neue Ratsvorsitzende. Quelle: Johannes Dorndorf

Frauen sind auch in der Laatzener Politik in der Minderheit – das gilt auch nach der Kommunalwahl 2021. Nur 15 der 41 Sitze im neuen Rat der Stadt sind von Frauen besetzt, gerade einmal ein Sitz mehr als nach der Wahl vor fünf Jahren. Immerhin gibt es im neuen Rat eine Premiere: Friederike Otte (SPD) ist die erste Frau an der Spitze des wichtigsten Entscheidungsorgans der Kommune. Die pensionierte Lehrerin ruft in ihrer Antrittsrede im November dazu auf, die Bürger mitzunehmen: „Lassen Sie uns dafür sorgen, dass sich unsere Bürgerinnen und Bürger wertgeschätzt fühlen und ermuntert werden, an politischen Entscheidungen mitzuwirken“, sagte die 68-Jährige an ihre Ratskolleginnen und -kollegen gerichtet.

Von Johannes Dorndorf