Laatzen

Das sind unsere Top-5-Themen des Jahres 2021:

1. Wintereinbruch – Segen und Fluch zugleich

Heiko Lesching und Taade (11) freuen sich über ihren Iglu, während der Stadtbahn- und Straßenverkehr durch die Schneemassen teils zum Erliegen kommen. Quelle: Daniel Junker (Archiv)

Schneereiche Winter gab es in Laatzen schon lange nicht mehr – bis zu diesem Frühjahr: Als Laatzen Anfang Februar nach starken Schneefällen plötzlich in Weiß gehüllt ist, ist die Freude bei vielen zunächst groß. Die Gelegenheit, Iglus zu bauen und Gänge durch die weiße Landschaft zu machen, lassen sich viele nicht entgehen. Die Schattenseite ist das folgende Verkehrschaos: Erst setzt die Deutsche Bahn den Zugverkehr ein, dann folgt die Üstra, die die vereisten Gleise nicht mehr befahren kann. Keine Regionskommune ist von der Situation so stark betroffen wie Laatzen, über Tage hinweg ist die Stadt komplett vom Nahverkehr abgehängt. Obwohl der Betriebshof Sonderschichten einlegt, die Stadt ein Lagezentrum einrichtet und später Bauunternehmen und andere Firmen mit der Schneeräumung beauftragt sind, bleiben selbst Hauptverkehrsstraßen tagelang kaum passierbar.

2. Das falsche Rathaus

Am Ende reicht es nur für den zweiten Platz: Auch, weil die Stadt die formalen Hürden so hoch gesetzt hat, steigen vier von fünf Architekturbüros aus. Gebaut wird nun der Entwurf des Braunschweiger Büros Schneider + Sendelbach . Quelle: Quelle: Schneider + Sendelbach Architektengesellschaft mbH

Ein neues Rathaus soll her – darüber ist sich die Laatzener Politik schon lange einig. Umso erfreuter waren die Beteiligten 2020, dass sich beim Architektenwettbewerb ein vorzeigbarer Entwurf durchgesetzt hat. Im Februar 2021 kommt dann das böse Erwachen: Vier von fünf Büros, die es unter die besten fünf Entwürfe geschafft haben, fliegen wegen Formfehlern oder aus eigenem Antrieb aus dem Verfahren, sodass am Ende nur noch der zweitplatzierte Vorschlag der Braunschweiger Architekten Schneider + Sendelbach übrig bleibt. Die Enttäuschung bei Architekten, in Teilen der Politik, aber auch bei vielen Leserinnen und Lesern ist groß. Die Stadt muss sich den Vorwurf gefallen lassen, den Bogen mit immer weiteren Vorgaben überspannt zu haben, sodass es nun nicht das Wunschrathaus wird.

3. Die Veloroute erhitzt die Gemüter

Die Veloroute 8 möchten die Grünen bis zum Rathaus verlängern. Quelle: Johannes Dorndorf (Archiv)

Der Pop-Up-Radweg auf der Hildesheimer Straße liegt ad acta. An seiner Stelle wird ab März ein breiter weißer Streifen für einen Radweg auf die rechte Autospur in Alt-Laatzen gemalt und im Juni als Veloroute 8 eröffnet. Wohl kein zweites Thema polarisiert die Menschen so sehr wie das auf ein Jahr angelegte Stadtexperiment unter Federführung der Region. Während die einen sie als wichtigen Baustein für die Verkehrswende feiern, bezeichnen sie andere – zumeist Autofahrende und Händler – als gefährlich, umwelt- und geschäftsschädigend. Eher für Erheiterung sorgt eine Panne bei der Onlineumfrage der Stadt. Aufgrund eines Einstellungsfehlers auf der Website werden vermeintlich englische Worte übersetzt und Teilnehmerinnen und Teilnehmer gefragt, ob sie männlich, weiblicher oder Taucher (divers) sind. Auch ergeben sich Formulierungen wie „tot Veloroute“ statt die Veloroute. Die wissenschaftlich begleitete Testphase mit mehreren Verkehrszählungen und Analysen soll im Sommer 2022 abgeschlossen sein. Erst dann wird entschieden, ob der Radweg dauerhaft auf der Hildesheimer Straße bleibt oder zurück gebaut wird.

4. Übergriffe von Heranwachsenden erschüttern Laatzen

Die Polizei war am Mittwoch wegen der Schlägerei mit mehreren Streifenwagen an der Erich-Panitz-Straße im Einsatz. Quelle: Mark Bode (Archiv)

Respektlosigkeiten erreichen eine neue Qualität und willkürliche Gewalttaten scheinen keine Einzelfälle mehr zu sein. Immer wieder sorgt eine Gruppe Jugendlicher und Heranwachsender für Negativ-Schlagzeilen. In wechselnder Besetzung greifen diese Passanten an, darunter einen 18-Jährigen am Leineplatz, im zwei Männer an der Bushaltestelle Laatzen-Zentrum sowie bei Mels Diner in Alt-Laatzen, wo Gäste mit Steinen beworfen werden. Täter und Opfer kennen sich oft nicht. Die Polizei macht einen aggressiven Kern von rund zehn Personen aus, die aus der Gruppe heraus mit anderen agieren. Auch die neuerliche Vandalismusserie an der Albert-Einstein-Schule, bei der allein bis Sommer Schäden von mehr als 30.000 Euro entstehen, soll teilweise auf das Konto dieser Gruppe gehen. Im Zuge der Übergriffe und Vorfälle wird in Laatzen wieder verstärkt über Kameraüberwachungen diskutiert.

5. Bullterrier hockt herrenlos am Wanderweg

Dieser an einem Zaun in der Leinemasch angebundene Bullterrier sorgte im April für viel Aufregung und Gesprächsstoff. Quelle: Gerald Senft (Archiv)

Für einige Aufruhr sorgte im April der Fall eines in der Leinemasch nahe einem Wanderweg angebundenen Bullterriers. Von dem Besitzer fehlte auch nach Stunden jede Spur. Die Feuerwehr brachte den gestresst reagierenden Rüden mit einiger Mühe und Beißschutzanzug ins Tierheim, nachdem Hundefreunde den Bullterrier mit Wasser versorgt hatten. Weil zunächst vieles dafür sprach, dass das Tier ausgesetzt wurde, war auch das Veterinäramt informiert worden. Der Anfangsverdacht einer Straftat bestätigte sich aber nicht.

Vielmehr musste der Besitzer wegen eines Krankheitsfalles kurzfristig ins Krankenhaus. Angehörige holten den Bullterrier rasch aus dem Tierheim. In den sozialen Medien wurde der Fall stark diskutiert, vor allem die Bezeichnung des Bullterriers als Kampfhund sorgte für Unmut. Zwar sind Bullterrier in einigen Bundesländern als selbige gelistet, jedoch nicht in Niedersachsen. Zudem habe der Hund wie jeder andere bestimmte Charaktereigenschaften, hieß es aus Tierschutzkreisen. Entscheidend sei, wer das Tier wie erziehe.

Von Johannes Dorndorf