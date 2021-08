Ronnenberg/Ahrweiler

Eine solche Mission gab es in der 20-jährigen Geschichte des Johanniter-Ortsverbands (OV) Deister noch nie: 18 Ehrenamtliche vom Ronnenberger Sondereinsatzdienst haben am vergangenen Wochenende einen Einsatz im vom Hochwasser besonders betroffenen Kreis Ahrweiler angetreten. Die Frauen und Männer gehörten zu einem Kontingent aus 80 Freiwilligen sowie 28 Fahrzeugen, das der Regionalverband Niedersachsen Mitte am Freitagmorgen nach Rheinland-Pfalz entsandt hat. In der Nacht zum Montag kehrten sie zurück. Beeindruckt vom Zusammenhalt zwischen den Einsatzkräften – und vom Durchhaltewillen der Menschen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Der Blick geht auf die zerstörte Rettungswache der Feuerwehr

Fassungslos stand Sanitätshelfer Dennis Pohle vom OV Deister am Sonnabendmorgen am Ufer der Ahr. Dass die Regenflut Mitte Juli Tod und Zerstörung auch über Ahrweiler brachte, wusste jeder der Ronnenberger. „Aber das selbst zu sehen, ist etwas ganz anderes“, berichtet Pohle. Sein Auftrag an jenem Tag: gemeinsam mit Johanniter-Sanitätern und Ärzten eine sogenannte Unfallhilfsstelle (UHS) betreuen. Drei solcher notfallmedizinischen Einrichtungen betreiben die Johanniter am Ort. Hinzu kommt ein Behandlungsplatz, der auch eine größere Zahl an Patienten versorgen kann. Auch die meisten Ronnenberger Ehrenamtlichen helfen an diesen Punkten aus. Von seiner UHS aus sah Pohle auf die Reste einer weggespülten Brücke, hinüber auf das andere Ufer am Ahrtor – und die Trümmer einer ebenfalls zerstörten Rettungswache der Feuerwehr.

Blick über die Ahr auf den einstigen Parkplatz Ahrtor: An dieser Stelle gab es früher eine Brücke. Quelle: privat

Die Johanniter kampierten gemeinsam mit THW-Verbänden aus Sachsen-Anhalt und anderen Regionen in Zelten im Norden der Stadt. Sie versorgten sich aus der eigenen Feldküche. Auch dort packten Ronnenberger Ehrenamtliche mit an. Rettungssanitäterin Lena Köhne meldete sich als Co-Chefin der Ronnenberger Freiwilligen sofort zum Einsatz in Ahrweiler. So rasch wie die anderen Deister-Ehrenamtlichen auch. An der Unfallhilfsstellen versorgten sie Schnittwunden, Blasen sowie größere Verletzungen und setzten Tetanus-Impfungen.

Die Mission in Ahrweiler Gemeinsam mit dem OV Deister übernahmen am Freitag auch Johanniter aus Wunstorf, Landesbergen und Langenhagen ihre Aufgaben im Einsatzgebiet. Wichtigster Auftrag war und ist die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung sowohl der Menschen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler als auch der zahlreichen Helfenden vor Ort. Johanniter sind in allen Hochwasserregionen der betroffenen Bundesländer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen im Einsatz. Der Landesverband Niedersachsen/Bremen konzentriert sich auf den Kreis Ahrweiler. Die niedersächsischen Teilverbände, zu denen auch der OV Deister gehört, wechseln sich alle paar Tage ab, um Belastungen für Mensch und Material in Grenzen zu halten. Diese Mission geht vorerst auch weiter. Die Ehrenamtlichen aus der Region Hannover wurden von Johannitern aus Harburg abgelöst. uwk

Direkt neben ihrer Sanitätsstation beobachtete Köhne, wie Helfer mit Hochdruckreinigern versuchten, die immer neu entstehende Schlammschicht aufzuweichen – getrocknet ist der Ahr-Schlamm fest wie Beton. Gemeinsam mit Mitgliedern vom THW und zivilen Helfern griffen Köhne und andere Ronnenberger Johanniter zu Besen und Schaufel. „Und dann haben wir einfach gemacht“, sagt sie.

Viele Freiwillige kommen zum Anpacken

Anderenorts versorgten die Johanniter Menschen mit Schubkarren oder mit Stromkabeln. Sie halfen einem Rollstuhlfahrer, der tagelang ohne Wasser in seiner Wohnung festsaß, zu einem Ort, an dem er duschen konnte. Sie überraschten eine Ahrweilerin mit einem besonderen Geschenk: Die Frau, gelernte Physiotherapeutin, hatte ihre Praxis verloren, aber nicht ihren Mut. Seit dem Hochwasser organisierte sie die Verteilung von Sachspenden. Ein Johanniter schenkte ihr eine kostenfreie Ferienwoche in einem Hotel, das er in Bayern betreibt. „Sie konnte das erst gar nicht glauben“, erzählt der Wunstorfer Timo Brüning, Verbandsführer des hannoverschen Kontingents.

Tobias Josef, auch er ein Freiwilliger aus Ronnenberg, ist Psychologiestudent im Masterstudium. Auch er unterstützte in seinen Schichten die Notärzte bei der medizinischen Betreuung der Menschen vor Ort. „Die Leute hatten auch einen riesigen Redebedarf. Ihnen konnten wir auch ein Stück Sicherheit bieten“, berichtet Josef. Immer wieder sei er mit Menschen in Kontakt gekommen, die von der Flut selbst betroffenen oder von auswärts zum Helfen gekommen waren. Das THW koordinierte im Ort den Einsatz hunderter Freiwilliger, die auf eigene Faust angereist waren. Doch ob Johanniter, THW, Bundeswehr, Deutsches Rotes Kreuz, Anwohner oder ziviler Helfer – sie alle eint in diesen Tagen ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Sie alle sind Menschen, die anpacken.

Von Uwe Kranz