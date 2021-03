Laatzen

Mit der Entscheidung Jürgen Köhnes ist das eingetreten, was manche in der Laatzener CDU befürchtet haben: Die Christdemokraten müssen sich einen neuen Bürgermeisterkandidaten suchen. Die Folgen für den Wahlkampf sind dabei nicht zu überschätzen. Köhne hat nicht nur die Geschäfte im Rathaus in den vergangenen Jahren unaufgeregt und weitgehend unfallfrei geführt, sondern ist in Laatzen auch bestens vernetzt, insbesondere in seiner früheren Heimat Rethen. Mit beidem hätte er punkten können. Hinzu kommt der Corona-Effekt: Für Herausforderer ist es zurzeit schwer, sich bekannt zu machen.

Nun gilt es für die CDU, einen ähnlich perfekten Kandidaten wie 2014 zu finden, als sich Köhne auf einer Welle der Sympathie bereits im ersten Wahlgang gegen Amtsinhaber Thomas Prinz (SPD) durchsetzen konnte. Das galt damals als kleine Sensation, zumal Laatzens Sozialdemokraten bei den Kommunal- und Bürgermeisterwahlen der vergangenen 25 Jahre sonst stets vorne lagen. Deshalb muss die CDU vielleicht mehr als ihr großer Mitbewerber personell überzeugen. Das Rennen ums Rathaus dürfte mit Köhnes Rückzug jedenfalls offener geworden sein.

Von Johannes Dorndorf