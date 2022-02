Laatzen-Mitte

Vor allem in Laatzen-Mitte sind zuletzt gehäuft Vorfälle bekannt geworden, bei denen Jugendliche und Heranwachsende Passanten bedrängt haben, Drohungen ausstießen oder sogar Verletzungen zufügten. Auch Sachbeschädigungen gab es wiederholt. Eine Übersicht über die seit Anfang 2021 bekannt gewordenen Taten:

10. März 2021: Jugendliche attackieren einen 18-Jährigen am Aufgang zwischen Leine-Center und Stadtbahnhaltestelle. Das Opfer wird geschlagen und getreten. Die Polizei ergreift einen 16-Jährigen und drei 17-Jährige aus Laatzen und Hannover.

12. Juni: 14 Jugendliche und Heranwachsende bedrohen drei Frauen und ein Mann vor Mel’s Diner in Alt-Laatzen, werfen mit Steinen und Flaschen auf sie und randalieren mit Stühlen und Tischen. Auch ein Messer wird gezogen und eine Halskette abgerissen. Die Polizei sieht einen Zusammenhang mit den auffälligen Jugendlichen im Zentrum.

September/ November/Dezember: Die Feuerwehr muss mehrfach einschreiten, weil Unbekannte Sofas und ein Fahrrad am Aufgang zur Grand-Quevilly-Passage in Brand setzen. Auch stehlen Jugendliche Feuerlöscher aus einem Wohnhaus, entleeren sie in der Passage und stellen ein Video auf Tiktok ein. Im Dezember gerät ein Hüttendach am Weihnachtsmart auf dem Leineplatz in Brand.

14. Oktober: Acht junge Männer attackieren zwei Männer und eine Frau an der Bushaltestelle vor dem Leine-Center. Die Gruppe schlägt und tritt auf ihre Opfer ein. Die beiden Männer erleiden unter anderem Platzwunden am Kopf und eine Gehirnerschütterung.

7. November: Zwei Jugendliche bewerfen eine an der Haltestelle Laatzen/Zentrum haltende Stadtbahn mit Steinen. Sie zielen dabei auf den Fahrer, die Frontscheibe der Bahn wird beschädigt.

13. November: Eine Gruppe von etwa 15 Jugendlichen bewirft vier Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Protec am Abgang vom Leineplatz zur Grand-Quevilly-Passage vom Gehweg aus mit Steinen. Die Männer können knapp ausweichen, verletzt wird niemand.

21. Dezember: Zwei Kleingruppen von Jugendlichen liefern sich im Leine-Center wegen eines Streits um das Tragen von Gesichtsmasken eine Prügelei mit Schlägen und Tritten. Ein Beteiligter sticht dabei mit einem Messer auf einen 20-Jährigen ein, der sich am Bein verletzt.

1. Januar 2022: In der Neujahrsnacht verletzt und beschimpft eine Gruppe Jugendlicher zwei Spaziergänger (49 und 50 Jahre) in der Grand-Quevilly-Passage und raubt ihnen ein Mobiltelefon. Die Gruppe sei „extrem aggressiv“ aufgetreten, berichten die Opfer.

5. Februar: Drei Jugendliche bedrängen zwei 17-jährige Barsinghäuser an der Stadtbahnhaltestelle Laatzen/Zentrum. Bei der Flucht stellen sie einem der beiden nach, schlagen, treten und berauben ihn. Bei einer Hausdurchsuchung werden auch Polizeibeamte geschlagen. Am gleichen Abend bedrohen drei junge Männer einen 14-Jährigen am Brucknerweg mit einem Messer.

Von Johannes Dorndorf