Laatzen-Mitte

Die jüngste Gewaltserie im Laatzener Stadtzentrum hat am Wochenende eine traurige Fortsetzung erfahren. “Ich kann mich nicht erinnern, dass es in Laatzen in dieser Form schon einmal derart eskaliert ist“, sagt Stefan Schwarzbard, Leiter der Kriminal- und Ermittlungsdienstes bei der Laatzener Polizei. Hintergrund ist ein Überfall am Samstagabend, bei dem eine Gruppe von Jugendlichen zwei 17-Jährige aus Barsinghausen ausgeraubt haben. Als die Polizei einen der Verdächtigen am Morgen danach in seiner Wohnung aufsuchte, wurden die Beamten geschubst, getreten, mit einem Schlagstock und sogar einer Staubsaugerstange angegriffen.

Die Raubtat ereignete sich gegen 18 Uhr an der Stadtbahn-Haltestelle Laatzen/Zentrum. Die beiden Jugendlichen aus Barsinghausen hatten den Tag genutzt, um nach Laatzen zu fahren und dort unter anderem das Leine-Center aufzusuchen. An der Bahnhaltestelle seien sie dann von drei 13- bis 14-jährigen Kindern darauf angesprochen worden, woher sie kämen, berichteten die 17-Jährigen später der Polizei. Kurz danach hätten sich drei weitere Jugendliche im Alter von 18 bis 20 Jahren eingemischt und eines der späteren Opfer auf seine „gute Tasche“ und seine „gute Uhr“ angesprochen, die er herausgeben solle. „Die beiden haben gemerkt, dass es brenzlig werden könnte“, berichtet Schwarzbard, sie seien daraufhin in unterschiedliche Richtungen weggelaufen.

Täter schlagen und treten auf Opfer ein

Einer der 17-Jährigen konnte fliehen – auch, weil er nur von einem der Täter verfolgt wurde. Seinem Freund hingegen stellten drei bis fünf Jugendlichen nach, die ihn kurz danach auf einem nahe gelegenen Parkplatz zu Fall brachten. Sie schlugen und traten dabei auf seinen Kopf und Oberkörper ein. Diesmal gab er seine Uhr (Marke Carucci) und seine Tasche (Louis Vuitton) heraus – samt Bargeld, Königskettenarmband, Bank- und Ausweiskarten. „Seine Wohnungsschlüssel durfte er aus der Tasche herausnehmen“, berichtet Schwarzbard. Der 17-Jährige habe leichte Verletzungen erlitten.

Zurück in Barsinghausen, erstatteten die beiden Opfer Anzeige. Die Täterbeschreibung war laut Polizei so detailliert, dass die Ermittler sofort Verdacht gegen einen 16-jährigen Laatzener hegten, der ihnen durch etliche andere Gewalt- und Raubdelikte bekannt war.

Am Sonntagmorgen um 8 Uhr rückten vier Polizisten bei ihm zur Wohnungsdurchsuchung an, bei der neben dem mutmaßlichen Haupttäter vier weitere Familienmitglieder vor Ort waren, darunter der 25-jährige Bruder. „Die Beamten wurden vom 25-Jährigen sofort beleidigt und geschubst“, berichtet Schwarzbard. Bei einer Rangelei habe er einem der Kollegen gegen das Schienbein getreten, dann trat er mehrfach auf ein Funkgerät ein, das einer Polizistin zu Boden gefallen war. „Er hat dann den Schlagstock der Beamtin gegriffen und gegen das Bein des Kollegen geschlagen.“

16-Jähriger greift Beamte mit Staubsauggerrohr an

Kurz darauf eilte der 16-jährige Beschuldigte aus seinem Zimmer, um seinem Bruder zu Hilfe zu kommen. Er versuchte, mit einem Staubsaugerrohr auf einen der Polizisten einzuschlagen. Dabei fielen Beleidigungen wie „Fickt euch, ihr Hurensöhne, ihr Bastarde“ gefallen. Inzwischen waren weitere Polizisten eingetroffen, so dass die beiden Brüder fixiert werden konnten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten tatsächlich eine Louis-Vuitton-Tasche. Ob es sich um das Raubgut handelt, müssen weitere Befragungen ergeben.

Der 16-Jährige und sein Bruder sind der Polizei seit längerem bekannt. Gegen den 16-Jährigen gab es schon eine Reihe von Verfahren wegen Raubes, Körperverletzung, Bedrohung und Drogendelikten, er wurde laut Polizei mehrfach verurteilt. Der 25-jährige Bruder ist wegen ähnliche Delikte ebenfalls bekannt. Sie müssen sich neben Raub und Körperverletzungen wegen Widerstands, tätlichen Angriffs und der versuchten Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel verantworten. Beide bleiben zunächst auf freiem Fuß.

Noch gesucht wird nach den beiden Komplizen. Beide sollen zwischen 18 und 20 Jahren groß sein. Einer trug einen weißen Pullover, dunkelblaue Jeans und eine sandfarbene Daunenjacke. Er hat einen Boxer-Haarschnitt und ist laut Beschreibung vermutlich Deutscher oder Russe. Der zweite Mittäter hat etwa zwei Zentimeter lange Haare und ist an den Seiten rasiert, hat einen leichten Teint und trug eine hellblaue Jeans und einen weiß-blau-roten Windbreaker. Beide sprachen akzentfrei Deutsch und sollen auf das Opfer eingeschlagen haben.

Polizei bittet Zeugen, sich zu melden

Mindestens den Haupttäter zählt die Polizei zu der Gruppe von 15 bis 20 Jugendlichen und Heranwachsenden, die zuletzt wiederholt wegen Beleidigungen, Gewalt- und Drogendelikten im Stadtzentrum beobachtet wurden. Den harten Kern schätzen die Ermittler auf fünf bis acht Personen, die „extrem auffällig“ seien, so Schwarzbard.

Die Polizei hofft bei ihren Ermittlungen auf weitere Zeugenhinweise. So sollen sich mehrere Personen an der Stadtbahnstation aufgehalten haben, wo die beiden Barsinghäuser von den Tätern angesprochen wurden. Hinweise nimmt das Kommissariat unter Telefon (0511) 1094315 entgegen.

Von Johannes Dorndorf