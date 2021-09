Laatzen-Mitte

Die SPD ist der große Wahlsieger der Juniorwahlen am Erich-Kästner-Gymnasium. Sowohl bei den Zweitstimmen als auch bei der Direktwahl erhielten die Sozialdemokraten und ihr Spitzenkandidat Matthias Miersch den größten Zuspruch.

Von den 632 Schülerinnen und Schülern ab der Jahrgangsstufe acht machten vergangene Woche 457 bei der Juniorwahl mit. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,3 Prozent. Die meisten Direktstimmen erhielt der Parlamentarier Miersch. Der Grasdorfer verwies damit Simone Meyer (Grüne, 100), Tilman Kuban (CDU, 94) und Nadine Zaya (FDP, 64) sowie acht weitere Kandidaten auf die weiteren Plätze.

FDP bei Zweitstimmen vor der CDU

Bei den Zweitstimmen wurden die Sozialdemokraten mit 24,1 Prozent ebenfalls stärkste Kraft am EKG Laatzen. Die Grünen kamen dort bei der Juniorwahl auf 20,4 Prozent. Die FDP wurde mit 16,6 Prozent drittstärkste Kraft, noch vor der CDU (13,6) und den Linken (9,2). Für die Tierschutzpartei stimmten 3,5 Prozent der an der Wahl Probewahl teilnehmenden Gymnasiasten, für die AfD 3,1 Prozent.

Das EKG beteiligt sich mit der Juniorwahl an allen Bundestags- und Europawahlen. Organisiert wird diese von der Fachschaft Politik-Wirtschaft, um den Jugendlichen den eigentlichen Wahlakt sowie die Auswertung und Durchführung von Wahlen näherzubringen. Zudem gebe es vielen Schülerinnen und Schüler, die noch nicht wählen dürften, betont Politiklehrer Tobias Franz: „Sie haben so Gelegenheit, ihre Stimme öffentlichkeitswirksam abzugeben und ein Signal an die Politik zu senden.“

AES wählt diese Woche

Die KGS Albert Einstein (AES) beteiligt sich ebenfalls an den Juniorwahlen zur Bundestagswahl. Dort sind in dieser Woche rund 750 Jugendliche der Jahrgänge acht bis zehn zum Urnengang in der Bücherei aufgerufen. Die Ergebnisse sollen am Wahlsonntag – parallel zu den ersten Hochrechnungen der Bundestags – veröffentlicht werden.

Von Astrid Köhler