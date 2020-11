Berlin/Hannover

Nach monatelangem Gezerre hat das Bundeskabinett am Mittwoch einen Gesetzentwurf beschlossen, mit dem das Bauen von Wohnungen erleichtert und angespannte Wohnungsmärkte entlastet werden sollen. Wenn Bundestag und Bundesrat zustimmen, wird in bestimmten Regionen vor allem das Umwandeln von Miet- in Eigentumswohnungen massiv erschwert. Zudem soll es Möglichkeiten geben, ein Baugebot für Brachflächen zu verhängen. Im Raum Hannover würden die Neuerungen für das hannoversche Stadtgebiet sowie für Laatzen und Langenhagen gelten.

Von dem Eigentümerverband Haus & Grund, in dem in Hannover rund 14.000 Mitglieder organisiert sind, kam scharfe Kritik. Das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz sei „ein wohnungspolitisches Täuschungsmanöver“, mit dem kein Bauland mobilisiert werde, sondern die Rechte von Immobilieneigentümern beschnitten würden, sagte Präsident Kai Warnecke.

Anzeige

Der Mieterbund hingegen äußerte Zustimmung. In den vergangenen Jahren seien Tausende hannoversche Mietwohnungen in Mehrfamilienhäusern in Eigentumswohnungen umgewandelt worden. „Es ist ein Irrglaube, dass dabei die Mieter zu Eigentümern wurden“, sagte Hannovers Mieterbund-Geschäftsführer Randolph Fries. Vielmehr würden sie regelmäßig aus den umgewandelten Eigentumswohnungen gedrängt. „Wir brauchen in dieser Zeit jede Mietwohnung“, betonte Fries.

Regelung gilt in Hannover , Laatzen und Langenhagen

Konkret ist die Regelung für Gebiete mit hohen Mieten und knappem Wohnraum vorgesehen, die von den Landesregierungen festgelegt werden. In Niedersachsen sind sie ab 2021 neu gefasst: Dazu gehören neben Hannover, Laatzen und Langenhagen auch Braunschweig, Gifhorn, Göttingen, Lüneburg, Oldenburg und Osnabrück sowie die Ostfriesischen Inseln. Dort soll das Umwandeln von Miet- in Eigentumswohnungen für die nächsten fünf Jahre einem Genehmigungsvorbehalt unterliegen – aber nur in Ausnahmefällen von den örtlichen Behörden genehmigt werden, etwa bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit.

Mit dem Umwandeln von Miet- in Eigentumswohnungen konnte man in den vergangenen Jahrzehnten besonders in Großstädten wie Berlin, Frankfurt, München, Hamburg, aber auch Hannover schnell viel Geld verdienen. Investoren erwarben Mehrfamilienhäuser, Mieter wurden mit Luxussanierungen herausgedrängt – und dann wurden die Wohnungen einzeln verkauft.

Eingriff in Eigentumsrechte

Das jetzt vorgesehene faktische Umwandlungsverbot greift allerdings tief in die Eigentumsrechte von Immobilienbesitzern ein. Aus der Unions-Bundestagsfraktion hatte es deshalb erhebliche Widerstände gegeben. Bundesbauminister Horst Seehofer ( CSU) hatte die Vorschrift zwischenzeitlich aus dem Gesetzentwurf genommen, was wiederum Proteste der SPD auslöste. Jetzt ist die Passage wieder darin enthalten.

Der Entwurf für das Baulandmobilisierungsgesetz umfasst unter anderem auch diese Änderungen:

Baugebot: Den Kommunen mit angespannten Wohnungsmärkten sollen mehr Rechte gegeben werden, von Eigentümern von Brachflächen eine Bebauung zu verlangen. „Damit beenden wir das Treiben von Spekulanten, die sich Brachflächen sichern und auf Wertsteigerungen warten“, erklärte der stellvertretende Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion, Sören Bartol. Seehofer plant allerdings Ausnahmen – zum Beispiel wenn das Grundstück der Altersvorsorge der Besitzer dienen soll.

Vorkaufsrecht: Kommunen sollen einfacher vom Vorkaufsrecht für Grundstücke Gebrauch machen können. So soll schneller Bauland mobilisiert werden.

Baurecht: Insgesamt sind Erleichterungen für das Schaffen von Baugebieten sowie Ausnahmen im Baurecht geplant, um den Wohnungsbau zu beschleunigen.

„Meilenstein der Wohnungspolitik “

Minister Seehofer sprach von einem „Meilenstein der Wohnungspolitik“. „Mit dem Baulandmobilisierungsgesetz geben wir dem Motor unserer Volkswirtschaft neuen Kraftstoff. Das nützt uns allen, allen voran den Wohnungssuchenden.“ Abgeordnete auch aus der Union kündigten aber bereits an, dass alle Details in der parlamentarischen Beratung genau geprüft werden sollen. Es kann also noch Änderungen geben.

Von Conrad von Meding